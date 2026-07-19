e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Αναλυτικά οι πληρωμές έως τις 24 Ιουλίου
Διαβάστε αναλυτικά τις πληρωμές που θα γίνουν από τις 20 έως τις 24 Ιουλίου
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- Από τις 20 έως τις 24 Ιουλίου 2026, θα καταβληθούν συνολικά 68.624.793,37 ευρώ σε 80.169 δικαιούχους από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.
- Ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλει 14.824.793,37 ευρώ σε 29.869 δικαιούχους για παροχές στις 21 Ιουλίου και 15.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους για εφάπαξ από 20 έως 24 Ιουλίου.
- Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 17.000.000 ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- Επιπλέον, η ΔΥΠΑ θα χορηγήσει 19.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης και 1.800.000 ευρώ σε 3.100 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
Συνολικά 68.624.793,37 ευρώ θα καταβληθούν σε 80.169 δικαιούχους, από τις 20 έως τις 24 Ιουλίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:
Από τον e-ΕΦΚΑ:
- στις 21 Ιουλίου, θα καταβληθούν 14.824.793,37 ευρώ σε 29.869 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, ασθένειας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας).
- από τις 20 Ιουλίου έως τις 24 Ιουλίου, θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 17.000.000 ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
- 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
- 19.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
- 1.800.000ευρώ σε 3.100 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
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