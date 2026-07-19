Ωραιόκαστρο: Εντοπίστηκε σορός μετά από φωτιά σε ΙΧ

Snapshot Σορός αγνώστων στοιχείων βρέθηκε μετά από φωτιά σε Ι.Χ. και χαμηλή βλάστηση στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Η Πυροσβεστική κινητοποίησε 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς.

Η φωτιά ξεκίνησε από το Ι.Χ. και επεκτάθηκε στη γύρω χαμηλή βλάστηση.

Η σορός παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τα στοιχεία του θύματος παραμένουν άγνωστα.

Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς και του θανάτου του ατόμου. Snapshot powered by AI

Σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε το βράδυ της Κυριακής (19/07) κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε επιβατικό αυτοκίνητο και χαμηλή βλάστηση, στον παράδρομο της Εγνατίας Οδού, στη θέση Μαυραχώματα, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό λίγο μετά τις 20:00 και στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά στο Ι.Χ. και στη συνέχεια επεκτάθηκε στη γύρω χαμηλή βλάστηση. Κατά την επιχείρηση κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό ενός ατόμου εκτός του οχήματος.

Η σορός παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητας του θύματος.

«Καρφώθηκε» σε κολώνα

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αυτοκίνητο κινούνταν στην περιοχή των Υψωμάτων όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και «καρφώθηκε» πάνω σε κολώνα της ΔΕΗ με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες.

Η σορός παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητας του θύματος. Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, καθώς και τα αίτια θανάτου του ατόμου που εντοπίστηκε στο σημείο.