Μαύρη Θάλασσα: Τουρκικό εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε από πυραύλους - Νεκροί 5 ναυτικοί

Snapshot Τουρκικό εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε από τρεις ρωσικούς πυραύλους στη Μαύρη Θάλασσα, με αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε ναυτικών.

Πέντε ναυτικοί αγνοούνται μετά την επίθεση, σύμφωνα με το Πολεμικό Ναυτικό της Ουκρανίας.

Το πλοίο μετέφερε δημητριακά και χτυπήθηκε ενώ απομακρυνόταν από τη ζώνη των συγκρούσεων.

Οκτώ διασωθέντες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο στην Οδησσό.

Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη αντίδραση από την Τουρκία ή τη Ρωσία για το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Τουρκικό εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε σήμερα από τρεις ρωσικούς πυραύλους και πέντε ναυτικοί σκοτώθηκαν, ανακοίνωσε το Πολεμικό Ναυτικό της Ουκρανίας, προσθέτοντας ότι η τύχη άλλων πέντε μελών του πληρώματος παραμένει άγνωστη.

Το πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου, που ήταν φορτωμένο με δημητριακά, χτυπήθηκε από τρεις πυραύλους τύπου κρουζ «ενώ απομακρυνόταν από τη ζώνη των συγκρούσεων», ανέφερε η πηγή αυτή.

Οκτώ άνθρωποι διασώθηκαν απομακρύνθηκαν και έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Οδησού, στη Μαύρη Θάλασσα.

Ακόμη δεν έχει υπάρξει αντίδραση της Τουρκίας ή της Ρωσίας για την επίθεση.