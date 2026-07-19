Μουντιάλ: Ο Μέσι διέκοψε την προπόνηση του για να χαιρετήσει τον Πουγιόλ - Βίντεο

Snapshot Ο Λιονέλ Μέσι διέκοψε την προπόνησή του για να χαιρετήσει τον Κάρλες Πουγιόλ.

Ο Πουγιόλ βρισκόταν στο γήπεδο μαζί με δημοσιογράφους για ζωντανή σύνδεση.

Ο Μέσι και ο Πουγιόλ αντάλλαξαν χαιρετισμό και αγκαλιά κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους.

Η συνάντηση έγινε παρά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου που πλησίαζε.

Ο Μέσι εμφανίστηκε χωρίς άγχος κατά την προπόνηση πριν τον μεγάλο αγώνα. Snapshot powered by AI

Παρά το γεγονός ότι είναι τελικός του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου ο Λιονέλ Μέσι εμφανίστηκε χωρίς άγχος στην προπόνηση.

Μάλιστα διέκοψε την προπόνηση με τους συμπαίκτες του όταν είδε τον παλιό φίλο του και πρώην αρχηγό της Μπαρτσελόνα, τον Κάρλες Πουγιόλ.

Ο Μέσι πλησίασε τον Πουγιόλ που βρισκόταν με δημοσιογράφους στο γήπεδο για ζωντανή σύνδεση, τον χαιρέτησε και τον αγκάλιασε.