Θρίλερ στο Αιγαίο: Εντοπίστηκαν σοροί κοριτσιού κι άνδρα σε Κω και Τήλο

Snapshot Εντοπίστηκαν δύο σοροί στο Αιγαίο, ενός ανήλικου κοριτσιού στην Κω και ενός άνδρα στην Τήλο, πιθανώς συνδεόμενες με την αγνοούμενη οικογένεια μετά το δυστύχημα με τζετ σκι.

Οι σοροί έχουν υποστεί προχωρημένη αποσύνθεση και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για νεκροψία-νεκροτομή και εξετάσεις DNA.

Η οικογένεια αγνοείται μετά την ανατροπή του τζετ σκι στα τουρκικά παράλια, με έρευνες να καλύπτουν και τα ελληνικά χωρικά ύδατα λόγω των θαλάσσιων ρευμάτων.

Προηγουμένως είχε βρεθεί σορός που εκτιμάται ότι ανήκει στο δεύτερο ανήλικο κορίτσι της οικογένειας.

Η ταυτότητα των θυμάτων θα επιβεβαιωθεί οριστικά μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων DNA. Snapshot powered by AI

Νέα εξέλιξη καταγράφεται στην υπόθεση της οικογένειας που αγνοείται μετά την ανατροπή τζετ σκι στα ανοιχτά της Αλικαρνασσού, καθώς εντοπίστηκαν δύο ακόμη σοροί στο Αιγαίο.

Η πρώτη αφορά ένα ανήλικο κορίτσι, το οποίο βρέθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Καρδάμαινας στην Κω. Λίγες ώρες αργότερα, εντοπίστηκε και η σορός ενός άνδρα έξω από το λιμάνι της Τήλου. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στις αρμόδιες υγειονομικές μονάδες για τις προβλεπόμενες εξετάσεις ταυτοποίησης.

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, οι σοροί φαίνεται να βρίσκονταν στη θάλασσα για αρκετές ημέρες, με αποτέλεσμα να έχουν υποστεί προχωρημένη αποσύνθεση. Η σορός του κοριτσιού μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κω, ενώ εκείνη του άνδρα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου θα πραγματοποιηθούν νεκροψία-νεκροτομή και εξετάσεις DNA.

Είχε βρεθεί κι άλλη σορός στην Κω

Οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο οι δύο σοροί να συνδέονται με την οικογένεια που αγνοείται μετά το δυστύχημα στα τουρκικά παράλια. Υπενθυμίζεται ότι ο πατέρας και οι δύο ανήλικες κόρες του χάθηκαν όταν το τζετ σκι στο οποίο επέβαιναν ανετράπη υπό συνθήκες που εξακολουθούν να διερευνώνται. Η μητέρα, με καταγωγή από το Ιράκ, είχε ειδοποιήσει άμεσα τις τουρκικές Αρχές, ενώ οι έρευνες επεκτάθηκαν και στα ελληνικά χωρικά ύδατα λόγω των θαλάσσιων ρευμάτων.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι τις προηγούμενες ημέρες είχε εντοπιστεί στα ανοιχτά της Κω ακόμη μία σορός, η οποία εκτιμάται ότι ανήκει στο δεύτερο ανήλικο κορίτσι της οικογένειας. Η οριστική επιβεβαίωση για την ταυτότητα όλων των θυμάτων αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων DNA.

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