Athens Open: Δεν τα κατάφερε στον τελικό η Σάκκαρη που ηττήθηκε από την ανώτερη Κρεϊτσίκοβα

Η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκε στον τελικό του Athens Open από την Μπαρμπόρα Κρεϊτσίκοβα με 2-0 σετ.

Newsbomb

Athens Open: Δεν τα κατάφερε στον τελικό η Σάκκαρη που ηττήθηκε από την ανώτερη Κρεϊτσίκοβα
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Η Μαρία Σάκκαρη αν και ήταν εξαιρετική σε όλο το Athens Open δεν κατάφερε να κερδίσει τον τίτλο, καθώς ηττήθηκε από την ανώτερη Μπαρμπόρα Κρεϊτσίκοβα με 2-0 σετ (6-7, 3-6).

Παρά την ήττα, η Σάκκαρη γνώρισε την αποθέωση από τους φιλάθλους που γέμισαν το Stadion Sports Center του ΟΑΚΑ, αναγνωρίζοντας την εξαιρετική της πορεία μέχρι τον τελικό και τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλε απέναντι σε μία αντίπαλο υψηλού επιπέδου.

Έχασε στις λεπτομέρειες το πρώτο σετ

Η Σάκκαρη μπήκε εξαιρετικά στον αγώνα, δείχνοντας από τα πρώτα λεπτά τις διαθέσεις της. Με δυναμικό σερβίς και τρεις άσους στα πρώτα games πήρε το προβάδισμα, ενώ εκμεταλλεύτηκε τα αβίαστα λάθη της Κρεϊτσίκοβα για να ξεφύγει με 4-1.

Η Τσέχα, όμως, ανέβασε την απόδοσή της, περιόρισε τα λάθη και επέστρεψε σταδιακά στο παιχνίδι, ισοφαρίζοντας σε 4-4. Η μάχη συνεχίστηκε μέχρι το 6-6, οδηγώντας το πρώτο σετ στο tie-break.

Εκεί οι δύο αθλήτριες συμβάδιζαν στο σκορ, όμως στα κρίσιμα σημεία η Κρεϊτσίκοβα διατήρησε την ψυχραιμία της και εκμεταλλεύτηκε δύο διαδοχικά λάθη της Ελληνίδας, κατακτώντας το σετ με 7-6(5).

Η Κρεϊτσίκοβα «καθάρισε» στο δεύτερο σετ

Το δεύτερο σετ ξεκίνησε με τις δύο τενίστριες να κρατούν το σερβίς τους, μέχρι τη στιγμή που η Σάκκαρη πέτυχε break χάρη σε ένα εντυπωσιακό passing shot, έπειτα από εξαιρετικό drop shot που της χάρισε break point.

Η χαρά της, ωστόσο, κράτησε λίγο, καθώς η Κρεϊτσίκοβα απάντησε άμεσα με break back, βρίσκοντας ξανά ρυθμό και πιέζοντας συνεχώς με τα χαρακτηριστικά slice χτυπήματά της.

Με το σκορ στο 4-3, η Τσέχα πέτυχε το πιο καθοριστικό break του αγώνα, πήρε τον απόλυτο έλεγχο και στη συνέχεια κράτησε το σερβίς της, διαμορφώνοντας το τελικό 6-3 και πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του τίτλου στο Athens Open 2026.

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