Πιερία: Εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη σε παραλία

Snapshot Σε παραλία του Κορινού Πιερίας βρέθηκε σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη.

Η σορός θα μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης για ιατροδικαστική εξέταση.

Η εξέταση αποσκοπεί στη διερεύνηση των αιτίων θανάτου. Snapshot powered by AI

Ένα μακάβριο εύρημα εντοπίστηκε σήμερα το απόγευμα σε παραλία της Πιερίας.

Συγκεκριμένα, σορός άνδρα βρέθηκε στην παραλία του Κορινού ενώ πληροφορίες της ιστοσελίδας thestival.gr αναφέρουν πως η σορός βρισκόταν σε προχωρημένη σήψη.

Η σορός αναμένεται να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης και να εξεταστεί από ιατροδικαστή για να διερευνηθούν τα αίτια θανάτου.