Πιερία: Εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη σε παραλία
Αναμένεται η εξέταση από ιατροδικαστή προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια θανάτου
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- Σε παραλία του Κορινού Πιερίας βρέθηκε σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη.
- Η σορός θα μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης για ιατροδικαστική εξέταση.
- Η εξέταση αποσκοπεί στη διερεύνηση των αιτίων θανάτου.
Ένα μακάβριο εύρημα εντοπίστηκε σήμερα το απόγευμα σε παραλία της Πιερίας.
Συγκεκριμένα, σορός άνδρα βρέθηκε στην παραλία του Κορινού ενώ πληροφορίες της ιστοσελίδας thestival.gr αναφέρουν πως η σορός βρισκόταν σε προχωρημένη σήψη.
Η σορός αναμένεται να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης και να εξεταστεί από ιατροδικαστή για να διερευνηθούν τα αίτια θανάτου.
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