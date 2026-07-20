Τέσσερα πλοία ελληνικών συμφερόντων δέχθηκαν επίθεση με drones σε Μαύρη Θάλασσα και Κόλπο του Ομάν

Τέσσερα δεξαμενόπλοια ελληνικών συμφερόντων με ξένη σημαία έγιναν στόχος επιθέσεων με drones στη Μαύρη Θάλασσα και τον Κόλπο του Ομάν.

Το σοβαρότερο περιστατικό αφορά δεξαμενόπλοιο που έπλεε στη Μαύρη Θάλασσα και δέχθηκε επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες. Στο πλοίο βρίσκονταν επτά Έλληνες ναυτικοί ως μέλη του πληρώματος, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός.

Το πλοίο υπέστη ζημιές, κυρίως στην περιοχή της γέφυρας, και συνεχίζει την πορεία του προς τον Βόσπορο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες σχετικά με την προέλευση της επίθεσης ή τους δράστες.

Ένα ακόμη δεξαμενόπλοιο ελληνικής ιδιοκτησίας, με σημαία Λιβερίας, δέχθηκε πλήγμα στην περιοχή του Νοβοροσίσκ, επίσης στη Μαύρη Θάλασσα. Όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα, το drone επιτέθηκε στο δεξαμενόπλοιο ενώ αυτό φόρτωνε πετρέλαιο στον θαλάσσιο τερματικό σταθμό της Κοινοπραξίας Αγωγού της Κασπίας (CPC) κοντά στο Νοβοροσίσκ, με αποτέλεσμα την αναστολή της μεταφόρτωσης αργού πετρελαίου.

Το drone χτύπησε το πίσω τμήμα στη δεξιά πλευρά, ανάμεσα στο μηχανοστάσιο και το λεβητοστάσιο. Ξέσπασε πυρκαγιά στο κατάστρωμα και στα διαμερίσματα του δεξαμενόπλοιου και χρειάστηκαν αρκετές ώρες για να σβήσει.

Την περασμένη εβδομάδα υπήρξε μια απότομη κλιμάκωση των επιθέσεων τόσο από τη Ρωσία όσο και από την Ουκρανία σε πλοία στη Μαύρη και την Αζοφική Θάλασσα, σηματοδοτώντας μια νέα φάση σε έναν πόλεμο που μέχρι τώρα διεξάγεται κυρίως στο έδαφος και στον αέρα.

Επίσης, δύο ακόμη περιστατικά καταγράφηκαν στον Κόλπο του Ομάν. Ένα δεξαμενόπλοιο με σημαία Μάλτας υπέστη εκτεταμένες ζημιές, με αποτέλεσμα το πλήρωμα να αναγκαστεί να το εγκαταλείψει. Σοβαρές ζημιές υπέστη και δεύτερο πλοίο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Η ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία Dynacom Tankers, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, ανακοίνωσε ότι δύο από τα πλοία που διαχειρίζεται δέχθηκαν σήμερα πυρά άγνωστης προέλευσης, ενώ έπλεαν στα ανοικτά των ακτών του Ομάν.

Η εκ νέου κλιμάκωση των συγκρούσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν απειλεί και πάλι την εμπορική ναυτιλία στο Στενό του Ορμούζ, καθώς οι ιρανικές δυνάμεις στοχεύουν πλοία και οι ΗΠΑ προχωρούν στην επιβολή του αποκλεισμού των λιμανιών της χώρας.

Το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο την εταιρεία Dynacom, αναφέρει το «Kavomaleas» - ένα δεξαμενόπλοιο τύπου Panamax που φέρει σημαία της Μάλτας - χτυπήθηκε από δύο βλήματα, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά στο μηχανοστάσιό του και να αναγκαστεί η εκκένωσή του. «Μετά την ενεργοποίηση του συστήματος πυρόσβεσης του πλοίου, ο πλοίαρχος αποφάσισε την εκκένωση του σκάφους», αναφέρει σε ανακοίνωση της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, την οποία επικαλείται το Reuters, όλα τα μέλη του πληρώματος εντοπίστηκαν με ασφάλεια από τις αρχές του Ομάν και μεταφέρθηκαν στην ξηρά, ενώ προσθέτει ότι βρίσκεται σε στενή επαφή με όλες τις αρμόδιες περιφερειακές αρχές.

Ο βρετανικός όμιλος διαχείρισης ναυτιλιακών κινδύνων Vanguard ανέφερε ότι το περιστατικό συνέβη ενώ το πλοίο διέπλεε περίπου 8 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του Κουμζάρ του Ομάν. Το «Kavomaleas» επρόκειτο να φορτώσει πετρελαϊκά προϊόντα στον Κόλπο αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με συμβάσεις ναυλοποίησης και μια εμπορική πηγή. Η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία είχε αναφέρει νωρίτερα ότι στο πλοίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, δήλωσε ότι δεν αναφέρθηκαν περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Σε ξεχωριστή δήλωση, η Dynacom Tankers ανέφερε ότι ένα άλλο πλοίο της -το «Acheloos» με σημαία της Λιβερίας- χτυπήθηκε επίσης από βλήμα σήμερα. «Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και έχουν καταγραφεί όλα. Το πλοίο έχει κατευθυνθεί προς τον αγκυροβόλιο, ενώ διεξάγονται οι σχετικές εκτιμήσεις. Δεν υπάρχουν αναφορές για ρύπανση προς το παρόν», ανέφερε.

Το «Αχελώος» είναι ένα πολύ μεγάλο δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού πετρελαίου, με χωρητικότητα 2 εκατομμυρίων βαρελιών. Η ελληνική εταιρεία θαλάσσιας ασφάλειας Marisks ανέφερε ότι το «Αχελώος» και το «Καβομαλέας» χτυπήθηκαν περίπου την ίδια ώρα και ότι και τα δύο διέρχονταν μέσω του νότιου διαδρόμου του Ορμούζ, ο οποίος διευκολύνεται από τις ΗΠΑ.

Σήμερα επίσης «Οι Φρουροί της Επανάστασης» του Ιράν ανέφεραν ότι δύο πετρελαιοφόρα «εξερράγησαν» και ακινητοποιήθηκαν, αφού προσπάθησαν να ακολουθήσουν αυτό που χαρακτήρισε ως μη ασφαλή νότια διαδρομή μέσω του Στενού του Ορμούζ. Χθες Κυριακή «Οι Φρουροί της Επανάστασης» του Ιράν είχαν αναφέρει επίσης ότι δύο πλοία ενεπλάκησαν σε «ατύχημα» στην ίδια περιοχή, αλλά δεν είναι σαφές εάν τα δύο περιστατικά σχετίζονταν μεταξύ τους ή εάν συνδέονταν με τις επιθέσεις κατά των πλοίων της Dynacom.

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