Τραγωδία στην Κόνιτσα: Νεκρός ο ηλικιωμένος που καρφώθηκε σε κάγκελα- Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα

Snapshot Ένας ηλικιωμένος άνδρας 80 ετών σκοτώθηκε στην Κόνιτσα μετά από πτώση πάνω σε σιδερένια κάγκελα.

Το ατύχημα συνέβη όταν κατέρρευσε το ξύλινο κιγκλίδωμα στην αυλή του, με αποτέλεσμα να πέσει από ύψος.

Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού συμμετείχαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα και η 5η ΕΜΑΚ.

Η ΕΛ.ΑΣ. διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος παρουσία ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ. Snapshot powered by AI

Με τραγικό τρόπο έχασε τη ζωή του ένας ηλικιωμένος άνδρας σε ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (20/7) στην περιοχή Πουρνιά στην Κόνιτσα.

Ο άτυχος ηλικιωμένος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, βρέθηκε καρφωμένος στα σιδερένια κάγκελα του σπιτιού του.

Αμέσως στήθηκε μεγάλη επιχείρηση προκειμένου να απεγκλωβιστεί ο άτυχος άνδρας. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κόνιτσας και την 5η ΕΜΑΚ.

Στο συμβάν βρίσκεται από την πρώτη στιγμή δύναμη της ΕΛ.ΑΣ. για τη διερεύνηση των αιτιών, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το προσωπικό του οποίου ανέμενε στο σημείο μέχρι την ολοκλήρωση της κοπής των κιγκλιδωμάτων προκειμένου να παραλάβει τη σορό του άτυχου άνδρα. Μετά τον απεγκλωβισμό του, ο 80χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Πώς συνέβη το τραγικό δυστύχημα

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, ο 80χρονος άνδρας βρισκόταν στην αυλή της κατοικίας του όπου πραγματοποιούσε αγροτικές εργασίες.

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε σε ανύποπτη στιγμή, όταν το ξύλινο κιγκλίδωμα που βρισκόταν ο άνδρας κατέρρευσε με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του και να πέσει από υπερυψωμένο σημείο, καταλήγοντας πάνω στα αιχμηρά σιδερένια κάγκελα της περίφραξης.

Το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής διενεργεί προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

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