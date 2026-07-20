Κόνιτσα: Ηλικιωμένος βρέθηκε καρφωμένος σε κάγκελα – Μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού

Snapshot Ένας ηλικιωμένος άνδρας βρέθηκε καρφωμένος σε σιδερένια κάγκελα στην Πουρνιά Κόνιτσας.

Ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού συμμετείχαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα και η 5η ΕΜΑΚ.

Η ΕΛ.ΑΣ. διερευνά τις αιτίες του ατυχήματος, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ περίμενε για τη μεταφορά του άνδρα.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό παραμένουν αδιευκρίνιστες. Snapshot powered by AI

Σοβαρότατο ατύχημα σημειώθηκε στην Πουρνιά Κόνιτσας, όταν ένας ηλικιωμένος άνδρας, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, βρέθηκε καρφωμένος πάνω σε σιδερένια κάγκελα.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αρχές. Στο σημείο στήθηκε μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού, στην οποία συμμετέχουν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κόνιτσας και την 5η ΕΜΑΚ.

Στο συμβάν βρίσκεται από την πρώτη στιγμή δύναμη της ΕΛ.ΑΣ. για τη διερεύνηση των αιτιών, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το προσωπικό του οποίου αναμένει την ολοκλήρωση της κοπής των κιγκλιδωμάτων για να παραλάβει τον άνδρα.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό αυτό περιστατικό παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

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