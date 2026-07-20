Φωτιά τώρα στο Κυριάκι Βοιωτίας - Σηκώθηκαν τρία ελικόπτερα

Snapshot Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο Κυριάκι Βοιωτίας.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 26 πυροσβέστες, 1 πεζοπόρο τμήμα, 9 οχήματα και 3 ελικόπτερα.

Υδροφόρες του δήμου Διστόμου Βοιωτίας συνδράμουν στην επιχείρηση κατάσβεσης.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας ερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας σε δασική έκταση στο Κυριάκι Βοιωτίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και επεκτάθηκε σε δασική έκταση.

Για την κατάσβεσή της, κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης ως συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Διστόμου Βοιωτίας.

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια.

Όπως αναφέρει νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η φωτιά καίει χωρίς ενεργό μέτωπο.

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