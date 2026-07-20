Φωτιά τώρα στο Κυριάκι Βοιωτίας - Σηκώθηκαν τρία ελικόπτερα
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και επεκτάθηκε σε δασική έκταση
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- Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο Κυριάκι Βοιωτίας.
- Στην κατάσβεση συμμετέχουν 26 πυροσβέστες, 1 πεζοπόρο τμήμα, 9 οχήματα και 3 ελικόπτερα.
- Υδροφόρες του δήμου Διστόμου Βοιωτίας συνδράμουν στην επιχείρηση κατάσβεσης.
- Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας ερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.
Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας σε δασική έκταση στο Κυριάκι Βοιωτίας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και επεκτάθηκε σε δασική έκταση.
Για την κατάσβεσή της, κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης ως συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Διστόμου Βοιωτίας.
Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια.
Όπως αναφέρει νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η φωτιά καίει χωρίς ενεργό μέτωπο.