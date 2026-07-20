Πάτρα: Πυρκαγιά σε ξενώνα στην Αρόη
Από την πυρκαγιά δεν υπήρξε τραυματισμός , παρά μόνο υλικές ζημιές
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- Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας σε ξενώνα στην περιοχή της Αρόης.
- Η φωτιά ξεκίνησε από την κουζίνα του οικήματος.
- Η Πυροσβεστική ανταποκρίθηκε άμεσα και έθεσε την πυρκαγιά υπό έλεγχο πριν επεκταθεί.
- Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, μόνο υλικές ζημιές.
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας (20/7) σε ξενώνα στην περιοχή της Αροής.
Όπως αναφέρει το tempo24.news, η φωτιά ξέσπασε στην κουζίνα του οικήματος. Στο σημείο του συμβάντος έσπευσαν οχήματα της Πυροσβεστικής και πυροσβέστες την έθεσαν γρήγορα υπό έλεγχο, πριν λάβει διαστάσεις.
Από την πυρκαγιά δεν υπήρξε τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές.
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