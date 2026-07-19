Υπό έλεγχο η φωτιά στο Κορωπί - Ξεκίνησε από καμένα σκουπίδια σε καταυλισμό Ρομά
Η πυρκαγιά ξεκίνησε από καύση σκουπιδιών σε καταυλισμό Ρομά.
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- Η φωτιά που ξέσπασε στο Πάτημα Κορωπίου τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς να απειληθεί κατοικημένη περιοχή.
- Η πυρκαγιά ξεκίνησε από καύση σκουπιδιών σε καταυλισμό Ρομά.
- Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 78 πυροσβέστες με 30 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.
- Εστάλη μήνυμα στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.
Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής στο Πάτημα Κορωπίου. Χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η πυρκαγιά δεν ξέφυγε και δεν απείλησε την κατοικημένη περιοχή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε μέσα σε καταυλισμό Ρομά, από καύση σκουπιδιών. Στο σημείο επιχείρησαν 78 πυροσβέστες με 30 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, τρία ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.
Νωρίτερα, είχε σταλεί και μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής, το οποίο ανέφερε τα εξής: «Πυρκαγιά στην περιοχή Πάτημα Κορωπίου της Περιφέρειας Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».
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