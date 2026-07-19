Φωτιά στο Κορωπί: Ήχησε το 112, επιχειρούν 5 εναέρια μέσα - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Snapshot Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή Πάτημα στο Κορωπί.

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση και σκουπίδια κοντά σε κατοικημένη περιοχή.

Εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους για ετοιμότητα πιθανής εκκένωσης.

Επιχειρούν 78 πυροσβέστες με 30 οχήματα, 2 πεζοπόρα τμήματα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Η Πυροσβεστική έχει κινητοποιήσει μεγάλη δύναμη για την αντιμετώπιση της φωτιάς. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή Πάτημα στο Κορωπί. Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση και σκουπίδια, ωστόσο, επειδή βρίσκεται κοντά σε κατοικημένη περιοχή, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους για να βρίσκονται σε ετοιμότητα σε περίπτωση που κληθούν να εκκενώσουν.

Στο σημείο επιχειρεί μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής με 30 οχήματα και 78 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

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