Πάτρα: Στο νοσοκομείο 22χρονη που τραυματίστηκε σε πλοίο προς το Αντίρριο

Snapshot Μια 22χρονη Σέρβα τραυματίστηκε στη μέση μετά από πτώση στις σκάλες ενός πλοίου που κατευθυνόταν προς το Αντίρριο.

Το περιστατικό συνέβη τις απογευματινές ώρες της 19ης Ιουλίου 2026.

Η τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» για ιατρική φροντίδα.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας διενεργεί προανάκριση για τις συνθήκες του ατυχήματος. Snapshot powered by AI

Μια 22χρονη Σέρβα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο καθώς τραυματίστηκε ενώ επέβαινε σε επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο που εκτελούσε δρομολόγιο προς το λιμάνι του Αντιρρίου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, το περιστατικό σημειώθηκε τις απογευματινές ώρες της χθεσινής ημέρας (19/7/2926) όταν η νεαρή γυναίκα έχασε την ισορροπία της στις σκάλες του πλοίου, με αποτέλεσμα να πέσει και να τραυματιστεί στη μέση.

Μάλιστα αμέσως μετά τον κατάπλου του πλοίου, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε την 22χρονη και τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», όπου της παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διενεργείται προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας.

Η σχετική ανακοίνωση του Λιμενικού:

«Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Πάτραςγια τον τραυματισμό22χρονης αλλοδαπής (υπήκοος Σερβίας) επιβάτιδας επιβατηγού-οχηματαγωγού (Ε/Γ – Ο/Γ) πλοίου, το οποίο έπλεε προς το λιμάνι του Αντιρρίου. Συγκεκριμένα, η 22χρονη έχασε την ισορροπία της στις σκάλες, με αποτέλεσμα την πτώση και τον τραυματισμό της στη μέση. Μετά τον κατάπλου του πλοίου, η αλλοδαπή διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πάτρας «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», για παροχή ιατρικής περίθαλψης. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας».

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