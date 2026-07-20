Μουντιάλ 2026: Τα 308 γκολ της διοργάνωσης σε ένα απολαυστικό βίντεο

Το Μουντιάλ του 2026 πέρασε στην ιστορία ως η μεγαλύτερη διοργάνωση που έχει διεξαχθεί ποτέ. Για πρώτη φορά συμμετείχαν 48 εθνικές ομάδες, ενώ, το πρόγραμμα περιελάμβανε συνολικά 104 αναμετρήσεις, γεγονός που οδήγησε στην αναθεώρηση αρκετών ιστορικών επιδόσεων.

Το σημαντικότερο ρεκόρ που καταρρίφθηκε, ήταν εκείνο των συνολικών γκολ. Στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Μεξικού σημειώθηκαν 308 τέρματα, αριθμός – ρεκόρ για τελική φάση Μουντιάλ.

Στο αγωνιστικό σκέλος, η Ισπανία αναδείχθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια χάρη στη νίκη επί της Αργεντινής με 1–0, πραγματοποιώντας μία εξαιρετική πορεία έως την κορυφή. Η «ρόχα» επιβεβαίωσε την ποιότητα και την ανωτερότητα σε όλη τη διάρκεια του θεσμού και ολοκλήρωσε το τουρνουά με 14 γκολ ενεργητικό.

Τον τίτλο του πιο θεαματικού αγώνα κατέκτησε ο μικρός τελικός ανάμεσα σε Αγγλία και Γαλλία, όπου τα «Τρία Λιοντάρια» επικράτησαν με 6–4 σε μία αναμέτρηση με 10 γκολ. Παρά το εντυπωσιακό σκορ, δεν καταρρίφθηκε το διαχρονικό ρεκόρ του Μουντιάλ, το οποίο εξακολουθεί να ανήκει στον προημιτελικό του 1954, όταν η Αυστρία νίκησε την Ελβετία με 7–5, σε παιχνίδι με συνολικά 12 τέρματα.

Στη «μάχη» των σκόρερ, ο Κιλιάν Εμπαπέ τερμάτισε στην κορυφή με 10 γκολ, κατακτώντας το Χρυσό Παπούτσι. Πίσω του βρέθηκε ο Λιονέλ Μέσι, που ολοκλήρωσε το τουρνουά με 8 τέρματα, ενώ, οι Τζουντ Μπέλιγχαμ και Έρλινγκ Χάαλαντ μοιράστηκαν την τρίτη θέση με 7 γκολ ο καθένας.

Δείτε τα 308 γκολ του Μουντιάλ 2026 σε ένα βίντεο:

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