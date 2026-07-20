Φωτιά στο Πέραμα - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας στο Πέραμα και συγκεκριμένα στην περιοχή του Σχιστού.

Η πυρκαγιά καίει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Χωράφα κοντά στο Κοιμητήριο και για την κατάσβεση άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις καθώς και εναέρια.

Ειδικότερα, επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, περίπου στις 15:00, η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο, με τις δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο μέχρι την πλήρη κατάσβεσή της.

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