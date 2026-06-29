Κομοτηνή: 17χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από παραλία - Νοσηλεύεται διασωληνωμένος

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 17χρονος από την παραλία Αρωγής του Δήμου Κομοτηνής.

Σύμφωνα με το xanthi2.gr, η επέμβαση του ναυαγοσώστη ήταν άμεση, ο οποίος προχώρησε σε προσπάθειες ανάνηψης και κατάφερε να επαναφέρει τον σφυγμό του νεαρού. Στη συνέχεια ο 17χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Σισμανόγλειο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής.

Ο ανήλικος νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη, αλλά σταθεροποιημένη κατάστααη, ενώ εξετάζεται η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης για περαιτέρω νοσηλεία. Τα ακριβή αίτια του περιστατικού παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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