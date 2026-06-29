Ζάκυνθος: Φωτιά σε ξενοδοχείο στο Τσιλιβί
Η πυρκαγιά φαίνεται να εκδηλώθηκε σε αποθήκη της ξενοδοχειακής μονάδας
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αποθήκη ξενοδοχειακής μονάδας στο Τσιλιβί Ζακύνθου το πρωί της 28ης Ιουνίου.
- Στο ξενοδοχείο διέμεναν περίπου 120 αλλοδαποί τουρίστες που δεν κινδύνευσαν από τη φωτιά.
- Στην κατάσβεση επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με έξι οχήματα, θέτοντας τη φωτιά υπό έλεγχο.
- Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και διερευνώνται από την αρμόδια ανακριτική Αρχή της Πυροσβεστικής.
- Προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην ξενοδοχειακή μονάδα.
Υλικές ζημιές προκάλεσε φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το πρωί, Κυριακή 28 Ιουνίου, σε ξενοδοχειακή μονάδα στο Τσιλιβί Ζακύνθου. Στο σημείο επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με έξι πυροσβεστικά οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο ξενοδοχείο διέμεναν περίπου 120 αλλοδαποί τουρίστες, οι οποίοι δεν κινδύνεψαν από τη φωτιά. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η πυρκαγιά φαίνεται να εκδηλώθηκε σε αποθήκη της ξενοδοχειακής μονάδας, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.
Για τα ακριβή αίτια της φωτιάς διενεργείται προανάκριση από την αρμόδια ανακριτική Αρχή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:37 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
«Παγώνουν» για δύο μήνες οι τιμές σε όλα τα βασικά είδη κατανάλωσης
12:37 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Nεκρή φώκια εντοπίστηκε ανοιχτά από το Ακρογιάλι Μεσσηνίας
11:04 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
«Ανακαινίζω»: Τι αλλάζει στο πρόγραμμα για τους ιδιοκτήτες
17:42 ∙ LIFESTYLE