Ζάκυνθος: Φωτιά σε ξενοδοχείο στο Τσιλιβί

Snapshot Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αποθήκη ξενοδοχειακής μονάδας στο Τσιλιβί Ζακύνθου το πρωί της 28ης Ιουνίου.

Στο ξενοδοχείο διέμεναν περίπου 120 αλλοδαποί τουρίστες που δεν κινδύνευσαν από τη φωτιά.

Στην κατάσβεση επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με έξι οχήματα, θέτοντας τη φωτιά υπό έλεγχο.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και διερευνώνται από την αρμόδια ανακριτική Αρχή της Πυροσβεστικής.

Προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην ξενοδοχειακή μονάδα. Snapshot powered by AI

Υλικές ζημιές προκάλεσε φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το πρωί, Κυριακή 28 Ιουνίου, σε ξενοδοχειακή μονάδα στο Τσιλιβί Ζακύνθου. Στο σημείο επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με έξι πυροσβεστικά οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο ξενοδοχείο διέμεναν περίπου 120 αλλοδαποί τουρίστες, οι οποίοι δεν κινδύνεψαν από τη φωτιά. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η πυρκαγιά φαίνεται να εκδηλώθηκε σε αποθήκη της ξενοδοχειακής μονάδας, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Για τα ακριβή αίτια της φωτιάς διενεργείται προανάκριση από την αρμόδια ανακριτική Αρχή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

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