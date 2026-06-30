Σούνιο: Θύμα διάρρηξης έπεσε καλλιτέχνης – Έβλεπε live τις κινήσεις του

Snapshot Ο καλλιτέχνης Βαγγέλης Γκλιάτης έπεσε θύμα διάρρηξης στο Σούνιο, ενώ παρακολουθούσε ζωντανά τις κινήσεις του δράστη μέσω κάμερας ασφαλείας.

Ο διαρρήκτης εισέβαλε στον κήπο με φακό στο κεφάλι και λοστό, αλλά εγκατέλειψε την προσπάθεια μετά από απομακρυσμένη ενεργοποίηση φώτων και ειδοποίηση μέσω μεγαφώνου.

Ο ιδιοκτήτης διαθέτει προηγμένα συστήματα ασφαλείας που ειδοποιούν τόσο τον ίδιο όσο και το κέντρο λήψης σημάτων σε περίπτωση παραβίασης.

Η αστυνομία ταυτοποίησε και συνέλαβε τον δράστη μέσα σε τέσσερις ώρες, χρησιμοποιώντας το υλικό από τις κάμερες και τα στοιχεία του οχήματος.

Ο καλλιτέχνης έχει πέσει θύμα πέντε ληστειών τα τελευταία πέντε χρόνια, με κλοπές ακόμα και από φωτοβολταϊκά συστήματα και αποθηκευμένα είδη. Snapshot powered by AI

Θύμα διάρρηξης έπεσε ο καλλιτέχνης Βαγγέλης Γκλιάτης στο Σούνιο. Ο δράστης, κρατώντας λοστό και φορώντας φακό στο κεφάλι, εισέβαλε στο σπίτι του θύματος όσο εκείνος έλειπε ωστόσο οι κινήσεις του καταγράφηκαν από κάμερα ασφαλείας.

Ο διαρρήκτης φορώντας ένα φακό στο κεφάλι μπήκε στον κήπο της κατοικίας. Δεν είδε φώτα και έτσι νόμισε πως είναι μόνος του. Δεν ήξερε, όμως, ότι το θύμα παρακολουθούσε κάθε κίνησή του σε ζωντανή μετάδοση.

«Όπως είδατε, ήταν χαλαρός, με τον φακό στο κεφάλι. Λέει "μόνοι μας είμαστε, ερημιά, πάμε να κάνουμε ντου". Έχω βάλει προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Πριν ο άλλος προλάβει να προσεγγίσει το σπίτι μου, σε απόσταση 30 μέτρων, με ειδοποιεί εμένα και το κέντρο λήψης σημάτων αθόρυβα. Μπήκαμε κατά τις 5 το πρωί και βλέπαμε τις κινήσεις του», ανέφερε μιλώντας στο Star ο κ. Γκλιάτης.

Στη συνέχεια ο δράστης έβγαλε και δεύτερο φακό. Με τον λοστό στα χέρια προσπάθησε να εντοπίσει την πόρτα που θα παραβίαζε, ώστε να προχωρήσει στην κλοπή. Όμως πριν μπει στο σπίτι, ο ιδιοκτήτης ανέλαβε δράση.

Το θύμα, από τη μεριά του, πρόσθεσε: «Μόλις είδαμε ότι βγάζει τους μοχλούς, ανάψαμε τα φώτα απομακρυσμένα και του φωνάξαμε από τη μεγαφωνική εγκατάσταση. Τράπηκε σε φυγή και μπήκε στο Ι.Χ. Το μόνο που πρόλαβε να κάνει ήταν να σπάσει την πόρτα».

«Τα τελευταία πέντε χρόνια έχουμε πέσει θύμα ληστείας πέντε φορές. Είχαν προλάβει και μου είχαν αποξηλώσει δύο μπαταρίες φωτοβολταϊκών συστημάτων. Την προηγούμενη φορά μας είχαν πάρει ακόμα και το λάδι από κάτω από τα ντουλάπια», εξήγησε στη συνέχεια.

Η κάμερα ασφαλείας εκτός από τον δράστη κατέγραψεκαι το όχημα που χρησιμοποίησε. Τα στοιχεία δόθηκαν στην Αστυνομία με αποτέλεσμα οι Αρχές να ταυτοποιήσουν τον δράστη και να φτάσουν στα ίχνη του μέσα σε τέσσερις ώρες και να του περάσουν χειροπέδες.

Δείτε το βίντεο του Star: