Βάρκιζα: Λαγοκέφαλος δάγκωσε τον τραγουδιστή Δημήτρη Κανέλλο

Snapshot Ο τραγουδιστής Δημήτρης Κανέλλος δάγκωσε από λαγοκέφαλο στη Βάρκιζα, με μικρή πληγή στο πόδι.

Ο ίδιος τόνισε ότι η ψυχραιμία είναι απαραίτητη και ο πανικός περιττός σε τέτοιες καταστάσεις.

Μετά το δάγκωμα, καθάρισε την πληγή με καθαρό νερό και σαπούνι και επισκέφθηκε φαρμακείο χωρίς περαιτέρω προβλήματα.

Η παρουσία των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες δεν πρέπει να αποτρέπει τους λουόμενους από το να κολυμπούν. Snapshot powered by AI

Για την περιπέτεια που είχε με δάγκωμα από λαγοκέφαλο σε παραλία της Βάρκιζας μίλησε στο MEGA ο τραγουδιστής Δημήτρης Κανέλλος.

Όπως ανέφερε ο τραγουδιστής στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA, ο λαγοκέφαλος τον δάγκωσε στο πόδι, με αποτέλεσμα να του κάνει μία μικρή πληγή.

«Ευτυχώς δεν ήτανε μεγάλο το ψάρι. Το σημαντικό ήταν ότι τη γλιτώσαμε φθηνά. Ευτυχώς δεν πανικοβλήθηκα, γενικά υπήρχε μια ψυχραιμία. Στη Βάρκιζα είχαμε πάει το Σάββατο, να κάνουμε κι εμείς ένα μπάνιο».

«Με τσίμπησε χαμηλά στο πόδι. Επειδή αυτά έχουνε και ένα ιδιαίτερο σχήμα ως ψάρια, το καταλαβαίνεις ότι είναι λαγοκέφαλος. Μια πληγή μικρή έγινε, δεν ήτανε τίποτα το τρομερό, και πιο πολύ ο κόσμος πανικοβλήθηκε».

Ο Δημήτρης Κανέλλος σημείωσε ότι οι λουόμενοι πρέπει να είναι ψύχραιμοι και να μην πανικοβάλλονται σχετικά με την παρουσία των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες.

«Με το που βγήκα έβαλα καθαρό νερό, όχι θαλασσινό, να το σημειώσουμε αυτό, και με σαπούνι αυτό άμα το καθαρίσεις είσαι κομπλέ. Πήγαμε και σ’ ένα φαρμακείο, όλα καλά. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει πανικός. Πρέπει να υπάρξει απόλυτη ψυχραιμία και είναι κρίμα να μην πηγαίνουμε στις θάλασσες γι’ αυτό τον λόγο», είπε.