«Κρούουν» τον κώδωνα οι κάτοικοι της Καλλιτεχνούπολης - «Θα έχουμε χειρότερη τραγωδία από το Μάτι»

Τον κώδωνα κινδύνου κρούουν οι κάτοικοι της Καλλιτεχνούπολης για τον κομμένο δρόμο που συνδέει την περιοχή με τη Λεωφόρο Μαραθώνος

Επιμέλεια - Ανθή Κουρεντζή

«Κρούουν» τον κώδωνα οι κάτοικοι της Καλλιτεχνούπολης - «Θα έχουμε χειρότερη τραγωδία από το Μάτι»
ΕΛΛΑΔΑ
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Σοβαρό πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Καλλιτεχνούπολης, καθώς ο δρόμος που συνδέει την περιοχή με τη Λεωφόρο Μαραθώνος έχει καταστραφεί από την κακοκαιρία Erminio.

Πριν από τρεις μήνες ο δρόμος είχε καταστραφεί τελείως εξαιτίας της σφοδρής κακοκαιρίας, σχηματίζοντας έναν κρατήρα βάθους 5 μέτρων και μήκους 10 μέτρων, ο οποίος έχει ως αποτέλεσμα την αποκοπή της πρόσβασης και τον εγκλωβισμό περίπου 4.000 κατοίκων από την Καλλιτεχνούπολη, το Νταού Πεντέλης, τη Διώνη και τον Άγιο Σπυρίδωνα.

Όπως καταγγέλλουν οι κάτοικοι της περιοχής, δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική επέμβαση για την αποκατάσταση του δρόμου, με τις υποδομές της ΕΥΔΑΠ και της οπτικής ίνας να κρέμονται επικίνδυνα.

«Αυτός ο δρόμος που είχε κατασκευαστεί πριν από 60 χρόνια, δεν είχε πέσει ποτέ. Συνέβη αυτό 1η Απριλίου του 2026. Τρεις μήνες μετά οι 4.000 κάτοικοι εξυπηρετούνται αυτή τη στιγμή από έναν δρόμο που άνοιξε μετέπειτα πυροσβεστικό, απ’ τον οποίο στην –ο μη γένοιτο– περίπτωση πυρκαγιάς στην Πεντέλη, μοιραία θα εγκλωβιστούν. Διότι από κει, από αυτόν τον μονόδρομο, θα ανεβαίνουν τα πυροσβεστικά και οι υδροφόρες», είπε στο MEGA η Λουκίλα Καρρέρ, κάτοικος της περιοχής και συμπλήρωσε:

«Ό,τι κι αν κάνει λοιπόν η Πολιτική Προστασία, που είναι κοντά μας και την ευχαριστούμε πολύ για αυτά που μας λέει, οι κάτοικοι θα εγκλωβιστούν. Και θα έχουμε, όχι τραγωδία Ματιού, πολύ χειρότερη».

«Υπάρχουν τρία σοβαρά θέματα εδώ στην περιοχή. Το πρώτο είναι της πρόσβασης. Σαφώς αυτός ο δρόμος είναι ο κύριος και βασικός άξονας που, όταν χρειάζεται και έχουμε πυρκαγιές, πρέπει να εκκενώσουμε την Καλλιτεχνούπολη, τον χρησιμοποιούμε. Πλέον δεν υπάρχει. Υπάρχει ένας, με γεωμετρικά χαρακτηριστικά αγροτικής οδοποιίας, 4 μέτρα δρόμος που χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή, πολύ επικίνδυνος, χωρίς σήμανση, χωρίς φωτισμό και καθημερινά είναι ένας αγώνας για να μην τρακάρεις», είπε ο Νίκος Τσαραντάνης, κάτοικος της Καλλιτεχνούπολης.

«Είναι μία καθημερινότητα δύσκολη, δεν έχει γίνει καμία επέμβαση από την τοπική αυτοδιοίκηση για να βελτιωθεί αυτό το κομμάτι, είναι το δεύτερο πρόβλημα, και το τρίτο και σοβαρό πρόβλημα επίσης είναι η αποκατάσταση αυτής της γέφυρας, η οποία προβλέπεται να γίνει με μία ανοιχτή γέφυρα, με έναν προϋπολογισμό ο οποίος έχει ήδη ψηφιστεί, 2 εκατομμυρίων, αλλά δεν έχει ακόμα συνταχθεί μελέτη».

Δείτε το σχετικό ρεπορτάζ του Newsbomb:

«Επειδή έχω ζήσει καταμετρημένες οκτώ πυρκαγιές, εκ των οποίων οι τρεις ήταν mega-πυρκαγιές, και το σπίτι μου εφάπτεται του πρώην δάσους, έχω δώσει κυριολεκτικά μάχες προσωπικές, με ανθρώπους δικούς μου, με τον εαυτό μου, και θα έλεγα ότι έχω συνεισφέρει για την προστασία αυτού του ευλογημένου χώρου», ανέφερε με τη σειρά του ο Σάββας Ζαφειράτος και συνέχισε:

«Είναι πραγματικά ένα υπέροχο χωριό με σπουδαίους κατοίκους, που κι αυτοί, αυτή τη στιγμή, είναι εγκλωβισμένοι και δεν γνωρίζουν πώς θα σώσουν τις περιουσίες τους, αλλά κυρίως τις ζωές τους. Απευθύνω έκκληση να δείξουν το πρέπον ενδιαφέρον και θεωρώ ότι σε 15 μέρες μπορούν να μπουν σωληνωτοί αγωγοί, να μπουν 20 μπετονιέρες μπετόν – αν δεν έχει ο Δήμος, μπορούμε να τους δανείσουμε εμείς λίγα χρήματα να το κάνουν – να μπορούν να σωθούν οι οικογένειές μας και οι οικογένειες αυτού του οικισμού».

Οι κάτοικοι της περιοχής κάνουν έκκληση για άμεση αντιμετώπιση του ζητήματος, ειδικά ενόψει του καλοκαιριού και του κινδύνου πυρκαγιών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε τραγωδία χειρότερη από αυτή που σημειώθηκε στο Μάτι.

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