Κορινθία: Σε ύφεση η φωτιά σε Κυρά Βρύση και Εξαμίλια

Σε ύφεση βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε στους οικισμούς Κυρά Βρύση και Εξαμίλια στην Κορινθία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και συνεχίζουν τις επιχειρήσεις για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς, αντιμετωπίζοντας διάσπαρτες εστίες και διασφαλίζοντας ότι δεν θα υπάρξουν αναζωπυρώσεις.

Από τη φωτιά δεν κινδύνευσαν οικίες ή υποδομές.