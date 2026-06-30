Κορινθία: Σε ύφεση η φωτιά σε Κυρά Βρύση και Εξαμίλια
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν και επιχειρούν μέχρι την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς
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Σε ύφεση βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε στους οικισμούς Κυρά Βρύση και Εξαμίλια στην Κορινθία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και συνεχίζουν τις επιχειρήσεις για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς, αντιμετωπίζοντας διάσπαρτες εστίες και διασφαλίζοντας ότι δεν θα υπάρξουν αναζωπυρώσεις.
Από τη φωτιά δεν κινδύνευσαν οικίες ή υποδομές.
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