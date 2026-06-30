Φωκίδα: «Η φωτιά ξεκίνησε από ρέμα και αλλάζει κατεύθυνση λόγω ανέμων», λέει ο Δήμαρχος στο Newsbomb

Snapshot Η φωτιά ξεκίνησε από ρέμα στην περιοχή Μαριολάτα της δημοτικής κοινότητας Γραβιάς και δεν απειλούνται κατοικίες.

Οι άνεμοι αλλάζουν συνεχώς κατεύθυνση, δυσχεραίνοντας τις προσπάθειες κατάσβεσης και προκαλώντας αναζωπυρώσεις.

Στο σημείο επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 15 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων, δύο αεροσκάφη, ένα ελικόπτερο και μηχανήματα έργου.

Υπάρχει συνδρομή από πυροσβεστικές δυνάμεις των περιοχών Αμφίκλειας και Άμφισσας, καθώς και από υδροφόρες και μηχανήματα των ΟΤΑ. Snapshot powered by AI

Μεγάλη φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση με ξερή βλάστηση στην περιοχή Μαριολάτα της δημοτικής κοινότητας Γραβιάς, χωρίς μέχρι στιγμής να απειλούνται κατοικίες.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις τόσο από ξηράς όσο και από αέρος, με στόχο τον άμεσο περιορισμό του μετώπου της φωτιάς.

Ο δήμαρχος Δελφών Παναγιώτης Ταγκαλής, μιλώντας στο Newsbomb, ανέφερε ότι η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε από ρέμα, επισημαίνοντας ότι οι άνεμοι μεταβάλλουν συνεχώς την κατεύθυνσή τους, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «η φωτιά ξεκίνησε από ρέμα, είναι περίπου 500 μέτρα μακριά από τα σπίτια και, σε γενικές γραμμές, η εικόνα φαίνεται καλή, χωρίς όμως να έχει τεθεί πλήρως υπό έλεγχο».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν και ενισχύσεις από Αμφίκλεια και Άμφισσα, καθώς και μηχανήματα έργου.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, «καίγεται χαμηλή βλάστηση και ο άνεμος αλλάζει συνεχώς κατεύθυνση», γεγονός που δημιουργεί διαρκείς αναζωπυρώσεις και δυσκολεύει τον συντονισμό των επιχειρήσεων.

Στο πεδίο της πυρκαγιάς επιχειρούν συνολικά 52 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σημαντική είναι και η συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ.

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