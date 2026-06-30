Φωκίδα: Φωτιά στη Μαριολάτα - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Snapshot Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση με ξερή βλάστηση στη Μαριολάτα της Γραβιάς, χωρίς να απειλούνται κατοικίες.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 52 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων, 15 πυροσβεστικά οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Χρησιμοποιούνται επίσης μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ για τον περιορισμό της φωτιάς.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για την πλήρη οριοθέτηση και αποτροπή επέκτασης της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Μεγάλη φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση με ξερή βλάστηση στην περιοχή Μαριολάτα της δημοτικής κοινότητας Γραβιάς, χωρίς μέχρι στιγμής να απειλούνται κατοικίες.

Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς και εναέρια μέσα, προκειμένου να περιοριστεί άμεσα το μέτωπο της φωτιάς.

Συγκεκριμένα, επιχειρούν 52 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 15 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στην κατάσβεση συμβάλλουν επίσης μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Οι δυνάμεις παραμένουν στο σημείο, με στόχο την πλήρη οριοθέτηση της πυρκαγιάς και την αποτροπή τυχόν επέκτασής της.