Φωκίδα: Φωτιά στη Μαριολάτα - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση με ξερή βλάστηση στη Μαριολάτα της Γραβιάς, χωρίς να απειλούνται κατοικίες
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- Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση με ξερή βλάστηση στη Μαριολάτα της Γραβιάς, χωρίς να απειλούνται κατοικίες.
- Στην κατάσβεση συμμετέχουν 52 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων, 15 πυροσβεστικά οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
- Χρησιμοποιούνται επίσης μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ για τον περιορισμό της φωτιάς.
- Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για την πλήρη οριοθέτηση και αποτροπή επέκτασης της πυρκαγιάς.
Μεγάλη φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση με ξερή βλάστηση στην περιοχή Μαριολάτα της δημοτικής κοινότητας Γραβιάς, χωρίς μέχρι στιγμής να απειλούνται κατοικίες.
Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς και εναέρια μέσα, προκειμένου να περιοριστεί άμεσα το μέτωπο της φωτιάς.
Συγκεκριμένα, επιχειρούν 52 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 15 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στην κατάσβεση συμβάλλουν επίσης μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ.
Οι δυνάμεις παραμένουν στο σημείο, με στόχο την πλήρη οριοθέτηση της πυρκαγιάς και την αποτροπή τυχόν επέκτασής της.