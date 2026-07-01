Έφτιαξαν τοιχογραφία του «Ιησού από τη Ναζαρέτ» σε χωριό του Ηρακλείου - Το μήνυμα του δημιουργού
Χρειάστηκαν εννέα ώρες δημιουργίας, έγραψε σε ανάρτησή του στο Instagram ο δημιουργός Στέλιος Φρρόκος
Μια τοιχογραφία εμπνευσμένη από την εικόνα του Χριστού όπως τον υποδύθηκε ο ηθοποιός Ρόμπερτ Πάουελ στην τηλεοπτική σειρά «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ», κοσμεί τοίχο στο χωριό Παναγιά στο Ηράκλειο.
Την τοιχογραφία υπογράφει ο κομμωτής και καλλιτέχνης Στέλιος Φρρόκος, ο οποίος υλοποίησε την ιδέα του Στέφανου Ζαχαριουδάκη.
Σε ανάρτηση του στο Instagram, ο Στέλιος Φρρόκος γράφει ότι χρειάστηκαν εννέα ώρες δημιουργίας κάτω από θερμοκρασία 30 βαθμών: «Δεν το έχω ξανά κάνει, ήθελα να δω τι δύναμη έχω, αλλά δεν ήμουν μόνος».
«Ο Χριστός δεν υποσχέθηκε εύκολο δρόμο. Υποσχέθηκε ότι δεν θα τον περπατήσουμε ποτέ μόνοι» προσθέτει ο δημιουργός της τοιχογραφίας.