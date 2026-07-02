Θεσσαλονίκη: Ένοχος και στο Εφετείο ο ιδιοκτήτης ξενοδοχείου για τον θάνατο 4χρονου από πτώση πόρτας

Το περιστατικό συνέβη τον Απρίλιο του 2019, όταν το παιδί και δύο φίλοι του έπαιζαν με τη συρόμενη μεταλλική πόρτα μήκους 3,80 μέτρων και βάρους 110 κιλών, η οποία μετακινήθηκε επικίνδυνα λόγω υποχώρησης των σημείων στήριξης.

Επιμέλεια - Μίλτος Τσεκούρας

Θεσσαλονίκη: Ένοχος και στο Εφετείο ο ιδιοκτήτης ξενοδοχείου για τον θάνατο 4χρονου από πτώση πόρτας
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  • Ο ιδιοκτήτης ξενοδοχείου κρίθηκε ένοχος σε δεύτερο βαθμό για τον θάνατο 4χρονου από πτώση συρόμενης μεταλλικής πόρτας και καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκιση με αναστολή.
  • Το παιδί καταπλακώθηκε από πόρτα που υποχώρησε λόγω φθοράς και ελλιπούς στήριξης, με αποτέλεσμα θανατηφόρα κρανιοεγκεφαλική κάκωση.
  • Η σύζυγος του ιδιοκτήτη αθωώθηκε για την ίδια υπόθεση.
  • Το δικαστήριο αναγνώρισε στον κατηγορούμενο το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.
  • Οι γονείς του θύματος, που είχαν κατηγορηθεί, αθωώθηκαν πρωτόδικα και ζουν πλέον στο εξωτερικό.
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Ένοχος και σε δεύτερο βαθμό για τον θάνατο, από αμέλεια, ενός 4χρονου προσφυγόπουλου, το οποίο καταπλακώθηκε την ώρα του παιχνιδιού από συρόμενη μεταλλική πόρτα σε συγκρότημα ενοικιαζόμενων δωματίων, όπου φιλοξενούνταν πρόσφυγες και μετανάστες, στα Βρασνά Θεσσαλονίκης, κρίθηκε ο ιδιοκτήτης του και το δικαστήριο τού επέβαλε ποινή φυλάκισης 18 μηνών, με 3ετή αναστολή.

Για την ίδια υπόθεση αθωώθηκε η σύζυγός του.

Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Θεσσαλονίκης έκρινε εκ νέου ένοχο τον κατηγορούμενο ιδιοκτήτη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, διά παραλείψεως, με την αναγνώριση τού ελαφρυντικού του πρότερου σύννομου βίου. Πρωτόδικα, ο ίδιος είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 2,5 ετών, με αναστολή.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το περιστατικό συνέβη τον Απρίλιο του 2019. Το άτυχο προσφυγόπουλο ανέβηκε μαζί με δύο ανήλικους φίλους του στη συρόμενη μεταλλική πόρτα (μήκους 3,80 μέτρων και βάρους 110 κιλών) που βρισκόταν στην αυλή του ξενοδοχειακού συγκροτήματος και την κουνούσαν, βλέποντάς την ως παιχνίδι. Κατά την ταλάντωσή της, σε συνδυασμό με την ταχύτητα μετακίνησής της, φαίνεται πως υποχώρησαν τα στριφώνια από τη θέση τους στο σημείο στήριξης με το μπετόν και μετακινήθηκε το σημείο κλεισίματος για μερικά εκατοστά.

«Αυτό είχε ως συνέπεια να απελευθερωθεί η πόρτα από τα τερματικά ράουλα (καθώς το εσωτερικό ράουλο ήταν υπερβολικά φθαρμένο και δημιουργούσε τζόγο ως προς την εγκάρσια κίνησή της) και να στραβώσει η ασφάλεια που απαγόρευε την κατακόρυφη κίνησή της», περιγράφεται στη δικογραφία. Υπό αυτές τις συνθήκες, έπεσε η πόρτα στο έδαφος, καταπλακώνοντας το ανήλικο που υπέστη θανατηφόρα κρανιοεγκεφαλική κάκωση.

Το αντρόγυνο αρνήθηκε την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι η πόρτα ήταν συντηρημένη και λειτουργική, αποδίδοντας την πτώση στη δύναμη του φορτίου που αναπτύχθηκε πάνω της.

Για την ίδια υπόθεση είχαν καταστεί κατηγορούμενοι και οι Αφγανοί γονείς του 4χρονου, που αθωώθηκαν στο πρωτόδικο δικαστήριο. Σήμερα ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό.

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Θεσσαλονίκη: Ένοχος και στο Εφετείο ο ιδιοκτήτης ξενοδοχείου για τον θάνατο 4χρονου από πτώση μεταλλικής πόρτας

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