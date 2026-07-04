Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς: Ποιες περιοχές βρίσκονται σε επιφυλακή - Απαγόρευση κυκλοφορίας σε Κιλκίς

Οι Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Κιλκίς βρίσκονται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς 

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς: Ποιες περιοχές βρίσκονται σε επιφυλακή - Απαγόρευση κυκλοφορίας σε Κιλκίς
EUROKINISSI.
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει σε δασικές και ευπαθείς περιοχές του Κιλκίς από τις 07:30 του Σαββάτου έως τις 07:30 της Κυριακής 5 Ιουλίου.
  • Στη Χαλκιδική, όπου ο κίνδυνος είναι υψηλός (Κατηγορία 3), απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές από τις 08:00 έως τις 20:00 του Σαββάτου.
  • Οι περιορισμοί στη Χαλκιδική αφορούν δασικές εκτάσεις στους Δήμους Κασσάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη, με ελέγχους εισόδου από την Ελληνική Αστυνομία.
  • Οι αρχές καλούν κατοίκους και επισκέπτες να τηρούν τα μέτρα για την προστασία της ζωής, των δασών και της δημόσιας περιουσίας.
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Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές σήμερα, Σάββατο 4 Ιουλίου 2026, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών παραμένει ιδιαίτερα αυξημένος σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, οι Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Κιλκίς κατατάσσονται στην Κατηγορία 4, που αντιστοιχεί σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Παράλληλα, στην Κατηγορία 3 (υψηλός κίνδυνος) εντάσσονται περιοχές της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας, της Αττικής, της Πελοποννήσου, της Εύβοιας, της Κρήτης, αρκετών νησιών του Αιγαίου, καθώς και η Χαλκιδική.

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Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές του Κιλκίς

Εξαιτίας της αυξημένης επικινδυνότητας, ο Αντιπεριφερειάρχης Κιλκίς αποφάσισε την απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές και ευπαθείς περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας.

Το μέτρο τέθηκε σε ισχύ από τις 07:30 το πρωί του Σαββάτου και θα παραμείνει ενεργό έως τις 07:30 το πρωί της Κυριακής 5 Ιουλίου. Παράλληλα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Θεσσαλονίκη και Κιλκίς βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ώστε να αντιμετωπίσουν άμεσα οποιοδήποτε περιστατικό.

Μέτρα προστασίας και στη Χαλκιδική

Αντίστοιχη απόφαση εξέδωσε και η Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, μετά την ένταξη της περιοχής στην Κατηγορία 3 του χάρτη επικινδυνότητας.

Η απαγόρευση αφορά την κυκλοφορία πεζών και κάθε είδους οχημάτων σε συγκεκριμένες δασικές εκτάσεις των Δήμων Κασσάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη και ισχύει από τις 08:00 έως τις 20:00 του Σαββάτου.

Στους περιορισμούς περιλαμβάνονται:

  • Στον Δήμο Κασσάνδρας, η χερσόνησος της Κασσάνδρας, η κορυφογραμμή από το Κασσανδρινό έως την Αγία Παρασκευή, καθώς και οι περιοχές «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» στο Παλιούρι.
  • Στον Δήμο Σιθωνίας, η χερσόνησος της Σιθωνίας και η κορυφογραμμή Δραγουνδέλι, από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως τη Συκιά.
  • Στον Δήμο Αριστοτέλη, οι περιοχές από την Κομίτσα έως την Ουρανούπολη, καθώς και τα Τσάμια Στρατονίκης, η Φυσώκα και το Σκοπευτήριο Στρατωνίου.

Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται στα σημεία εισόδου των δασικών δρόμων με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ όσοι βρίσκονται στις συγκεκριμένες περιοχές θα απομακρύνονται, με εξαίρεση τα μέλη πιστοποιημένων εθελοντικών ομάδων πυροπροστασίας.

Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής καλεί κατοίκους και επισκέπτες να συμμορφώνονται με τα μέτρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, με στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής, των δασικών εκτάσεων και της δημόσιας περιουσίας.

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