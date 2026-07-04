Τραγωδία στην Εθνική Οδό Κορίνθου - Πατρών: Νεκρός 52χρονος οδηγός της νταλίκας που ανετράπη

Snapshot Ένας 52χρονος οδηγός νταλίκας σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα την Παρασκευή 3 Ιουλίου στην Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών, κοντά στο Ζευγολατιό Κορινθίας.

Η νταλίκα εξετράπη της πορείας της στο 93ο χιλιόμετρο, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπη σε παρακείμενο αγροτεμάχιο.

Πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον οδηγό, ο οποίος μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στο σημείο επιχείρησαν πυροσβέστες, αστυνομικοί της Τροχαίας, συνεργεία της Ολυμπίας Οδού και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Snapshot powered by AI

Τη ζωή του έχασε ένας 52χρονος οδηγός φορτηγού σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 3 Ιουλίου στην Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών, κοντά στο Ζευγολατιό Κορινθίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Korinthostv, το δυστύχημα συνέβη στο 93ο χιλιόμετρο του αυτοκινητοδρόμου, στο ρεύμα προς Πάτρα. Κάτω από συνθήκες που παραμένουν άγνωστες, η νταλίκα εξετράπη της πορείας της, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές, και στη συνέχεια κατέληξε εκτός δρόμου, όπου ανετράπη μέσα σε παρακείμενο αγροτεμάχιο.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κιάτου, αστυνομικοί της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Κορινθίας, συνεργεία της Ολυμπίας Οδού, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι πυροσβέστες, χρησιμοποιώντας ειδικό διασωστικό εξοπλισμό, απεγκλώβισαν τον 52χρονο από την καμπίνα του οχήματος, ωστόσο ο άνδρας δεν είχε τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Aρχές.