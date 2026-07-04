Πυρκαγιά κοντά στις γραμμές του ΟΣΕ: Διακοπή στον Προαστιακό Άνω Λιόσια - Ασπρόπυργος

Τη διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος, ανακοίνωσε η Hellenic Train έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή το μεσημέρι του Σαββάτου (4/7).

Σύμφωνα με την ενημέρωση της εταιρείας, η διακοπή τέθηκε σε ισχύ στις 12:10, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ - Σιδηρόδρομοι Ελλάδος. Παράλληλα, διακόπηκε και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιόσια - Λουτρόπυργος, για λόγους ασφαλείας.

Εξαιτίας της πυρκαγιάς, η αμαξοστοιχία 1312 με δρομολόγιο Πειραιάς – Κιάτο παραμένει ακινητοποιημένη στον σταθμό Άνω Λιοσίων.

Την ίδια ώρα, η αμαξοστοιχία 1313, που εκτελεί το δρομολόγιο Κιάτο – Πειραιάς, έχει ακινητοποιηθεί στον σταθμό Νέας Περάμου.

Καθυστερήσεις και πιθανές αλλαγές στα δρομολόγια

Η Hellenic Train προειδοποιεί το επιβατικό κοινό ότι αναμένονται καθυστερήσεις, καθώς και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία.

Όπως επισημαίνεται, η εταιρεία βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό με τον ΟΣΕ και τις αρμόδιες αρχές για την ασφαλή επαναλειτουργία του δικτύου.

Νεότερη ενημέρωση αναμένεται μόλις υπάρξουν εξελίξεις για την πορεία της πυρκαγιάς και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2026, ώρα 12:30 – Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, έχει διακοπεί από τις 12:10 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιόσια-Λουτρόπυργος, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της γραμμής.

Λόγω του συμβάντος, η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1312 (Πειραιάς – Κιάτο) παραμένει στον Σταθμό Άνω Λιοσίων, ενώ η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1313 (Κιάτο – Πειραιάς) παραμένει στον Σταθμό Νέας Περάμου.

Αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις δρομολογίων στο δίκτυο του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.