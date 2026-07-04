Όταν ο φωτογράφος των Beatles βρέθηκε στην Κρήτη το 1970

Μια απλή στιγμή έγινε γνωστή μέσα από ιστορικό φωτογραφικό ντοκουμέντο, με επίκεντρο ένα χωριό της Κρήτης και έναν φωτογράφο που έγραψε τη δική του ιστορία.

Ήταν 3 Ιουλίου 1970, όταν στο Ζαρό Ηρακλείου ο παππούς Ξενοφώντας Αδάμ Καρανδινός και ο 7χρονος εγγονός του Λευτέρης ήρθαν αντιμέτωποι με μια απρόσμενη στιγμή.

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