Όταν ο φωτογράφος των Beatles βρέθηκε στην Κρήτη το 1970
Η άγνωστη ιστορία από τις 3 Ιουλίου του 1970
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Μια απλή στιγμή έγινε γνωστή μέσα από ιστορικό φωτογραφικό ντοκουμέντο, με επίκεντρο ένα χωριό της Κρήτης και έναν φωτογράφο που έγραψε τη δική του ιστορία.
Ήταν 3 Ιουλίου 1970, όταν στο Ζαρό Ηρακλείου ο παππούς Ξενοφώντας Αδάμ Καρανδινός και ο 7χρονος εγγονός του Λευτέρης ήρθαν αντιμέτωποι με μια απρόσμενη στιγμή.
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