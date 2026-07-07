Χανιά: Νέο εξοργιστικό βίντεο με ασυνείδητο οδηγό - Κάνει αναστροφή στη μέση του δρόμου

Snapshot Στην εθνική οδό Χανίων – Ρεθύμνου οδηγοί τουριστών πραγματοποίησαν αναστροφή στη μέση του δρόμου, παραβιάζοντας τη διπλή διαχωριστική γραμμή.

Το αυτοκίνητο κινήθηκε για λίγη ώρα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, ενώ υπήρχαν άλλα οχήματα στο σημείο.

Το περιστατικό συνέβη λίγες ημέρες μετά επικίνδυνο συμβάν με βυτιοφόρο στο Ακρωτήρι.

Παρά την επικινδυνότητα, δεν υπήρξε τραυματισμός ή σοβαρό ατύχημα.

Η οδική συμπεριφορά στους δρόμους των Χανίων παραμένει σοβαρό πρόβλημα. Snapshot powered by AI

Νέο περιστατικό επικίνδυνης οδήγησης καταγράφηκε στους δρόμους των Χανίων, αυτή τη φορά στην εθνική οδό Χανίων – Ρεθύμνου.

Το μεσημέρι της Δευτέρας, στο ύψος των Βρυσσών, οδηγός αυτοκινήτου εντοπίστηκε να πραγματοποιεί αναστροφή στη μέση του δρόμου, παραβιάζοντας τη διπλή διαχωριστική γραμμή και κινούμενος για λίγη ώρα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, ενώ από το σημείο περνούσαν άλλα οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο οδηγούσαν τουρίστες.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά το συμβάν με βυτιοφόρο στο Ακρωτήρι, ο οδηγός του οποίου είχε καταγραφεί να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς και παράνομες προσπεράσεις.

Για ακόμη μία φορά αποφεύχθηκε κάποιο σοβαρό ατύχημα, καθώς δεν σημειώθηκε τραυματισμός, ενώ το ζήτημα της οδικής συμπεριφοράς στους δρόμους της περιοχής συνεχίζει να προκαλεί προβληματισμό.

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