Κρήτη: Στα κρατητήρια μετά από αλληλομηνύσεις ένας 24χρονος και μια 22χρονη

Μια σοβαρή υπόθεση εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές στα Μάλια της Κρήτης, όπου πρωταγωνιστές είναι ένας 22χρονος και μια 24χρονη Βρετανίδα.

Τον μήνυσε για βιασμό και αυτός για ψευδή καταγγελία

Τα δύο νεαρά άτομα προχώρησαν σε αλληλομηνύσεις, με αποτέλεσμα να συλληφθούν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

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