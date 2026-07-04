Μάλια: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 50χρονος μετά την καταγγελία 18χρονης Βρετανίδας

Ο 50χρονος Κρητικός αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά από καταγγελία 18χρονης Βρετανίδας για βιασμό

Μάλια: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 50χρονος μετά την καταγγελία 18χρονης Βρετανίδας
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε πως δεν διέπραξε το αδίκημα.
  • Το βιντεοληπτικό υλικό που προσκομίστηκε δεν επιβεβαίωσε τους ισχυρισμούς της καταγγέλλουσας, γεγονός που συνέβαλε στην απόφαση αποφυλάκισης.
  • Ο 50χρονος δεν εργάζεται ως υπάλληλος ιδιωτικής ασφάλειας, όπως είχε αναφέρει η 18χρονη στην καταγγελία της.
  • Ο κατηγορούμενος δηλώνει δικαιωμένος και επιμένει στην αθωότητά του, προσπαθώντας να αφήσει πίσω του την υπόθεση.
Snapshot powered by AI

Ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκε σήμερα, μετά την απολογία του, ο 50χρονος Κρητικός που συνελήφθη στα Μάλια ύστερα από καταγγελία 18χρονης Βρετανίδας τουρίστριας, η οποία τον κατηγορεί για βιασμό.

Σύμφωνα με το neakriti, η απόφαση ελήφθη με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα. Από την πρώτη στιγμή της σύλληψής του, ο κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει διαπράξει το αδίκημα που του αποδίδεται.

Κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας εξετάστηκαν καταθέσεις, καθώς και βιντεοληπτικό υλικό που προσκομίστηκε στις αρμόδιες αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος υποδέχθηκε με ανακούφιση την απόφαση για την αποφυλάκισή του, μετά τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών.

Η 18χρονη είχε καταγγείλει ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση έξω από το ξενοδοχείο όπου διέμενε κατά τη διάρκεια των διακοπών της. Ωστόσο, σύμφωνα με την πλευρά του κατηγορουμένου, το βιντεοληπτικό υλικό που τέθηκε υπόψη των δικαστικών αρχών δεν επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς της καταγγέλλουσας, γεγονός που συνέβαλε στην απόφαση να αφεθεί ελεύθερος με όρους.

Παράλληλα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 50χρονος δεν εργάζεται ως υπάλληλος ιδιωτικής ασφάλειας, όπως φέρεται να είχε αναφέρει η 18χρονη στην καταγγελία της.

Ο ίδιος δηλώνει ότι αισθάνεται δικαιωμένος από την εξέλιξη της υπόθεσης, επιμένοντας στην αθωότητά του και τονίζοντας ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στις πράξεις που του αποδίδονται, ενώ προσπαθεί να αφήσει πίσω του την περιπέτεια που βίωσε.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:16WHAT THE FACT

Megalodon: Βρέθηκε ο σπόνδυλος του μεγαλύτερου καρχαρία που είχε χαθεί σε μετακόμιση μουσείου

10:06ΕΥ ΖΗΝ

Τι θέλουν οι δερματολόγοι να ελέγχετε σε κάθε ετικέτα αντηλιακού

10:05ΕΛΛΑΔΑ

Χάος σε πτήση Μύκονος-Νάπολη: Νεαροί αγνόησαν οδηγίες, ακυρώθηκε απογείωση και επενέβη η αστυνομία

10:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται και νέα επιδείνωση του καιρού για 48 ώρες - Προειδοποίηση Αρναούτογλου

10:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θερινές εκπτώσεις 2026: Πότε θα ξεκινήσουν – Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

09:59ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 21χρονος οδηγός ταξί που χρέωσε τουρίστες 175€ από το «Ελ. Βενιζέλος» μέχρι το κέντρο

09:58ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Μεθυσμένος Βρετανός ξυλοκόπησε τη σύζυγο και τα παιδιά του μέσα σε εστιατόριο (βίντεο)

09:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο Γιώργος Καραμέρος

09:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα αδείας: Πώς υπολογίζεται και πότε πρέπει να καταβάλλεται

09:41ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Βίντεο-ντοκουμέντο από την απαγωγή δημοσιογράφου - «Υπάρχει ένα μωρό, ηρεμήστε!»

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Μεσσηνία: «Ξηλώθηκε» μεγάλη φυτεία κάνναβης με περισσότερα από 1.500 δενδρύλλια

09:34ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πώς κινούνταν οι δράστες των επιθέσεων - Στο επίκεντρο και τέταρτος συνεργός

09:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Σκάνδαλο με την Τυνησία - Βρέθηκαν 8 ποδοσφαιριστές ντοπαρισμένοι

09:26ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκίνησε το λαϊκό προσκύνημα της σορού του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ

09:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα 2+1 σενάρια για την τελευταία ευκαιρία επιβίωσης του ΣΥΡΙΖΑ

09:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στον Υμηττό: Εντοπίστηκε άνδρας απαγχονισμένος σε δέντρο έξω από την εκκλησία του Αγίου Μάρκου

09:07ΚΟΣΜΟΣ

Άγριος καβγάς με εργάτες: Πέταγαν ο ένας τον άλλον στο έδαφος από την ταράτσα (βίντεο)

09:02LIFESTYLE

Ανοίγει για πρώτη φορά το καμαρίνι της Αλίκης Βουγιουκλάκη - Όσα θα δουν οι επισκέπτες

08:52ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Χωρίς αποτέλεσμα οι έρευνες για την αγνοούμενη 70χρονη στο Βιάννο

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Μάλια: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 50χρονος μετά την καταγγελία 18χρονης Βρετανίδας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:45WHAT THE FACT

Το μοναδικό ηφαίστειο στη Γη που εκτοξεύει μικροσκοπικούς κρυστάλλους χρυσού - 80 gr κάθε μέρα

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονική «παράσταση» της συζύγου: Τον σκότωσε και τον έθαψε κάτω από τα πλακάκια του μπάνιου, αλλά τον έψαχνε 45 ημέρες

10:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θερινές εκπτώσεις 2026: Πότε θα ξεκινήσουν – Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Σε κέντρο κράτησης ο πρώην αρχηγός της Rosaviatsiya - Φέρεται να πούλησε 50 αεροσκάφη σε ξένες χώρες

08:20ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: «Είχαν σταλεί 11 ειδοποιήσεις σε 1 λεπτό από συναγερμό», λέει ένοικος της πολυκατοικίας - Το σύστημα συναγερμού κατέγραψε την κατάρρευση

09:07ΚΟΣΜΟΣ

Άγριος καβγάς με εργάτες: Πέταγαν ο ένας τον άλλον στο έδαφος από την ταράτσα (βίντεο)

09:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στον Υμηττό: Εντοπίστηκε άνδρας απαγχονισμένος σε δέντρο έξω από την εκκλησία του Αγίου Μάρκου

09:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Σκάνδαλο με την Τυνησία - Βρέθηκαν 8 ποδοσφαιριστές ντοπαρισμένοι

07:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα επηρεάσει το Super El Niño τον χειμώνα στην Ελλάδα - Πρόγνωση ECMWF, CanSIPS και CFS

10:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται και νέα επιδείνωση του καιρού για 48 ώρες - Προειδοποίηση Αρναούτογλου

06:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Άστατος με βροχές και καταιγίδες σήμερα - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

06:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Τα ζευγάρια της φάσης των «16» - Πότε θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις

21:58ΕΛΛΑΔΑ

Αιχμές Κολυδά για τις αλλαγές στην ΕΜΥ: «Να το κλείσουμε το μαγαζί;»

22:27WHAT THE FACT

«Χρονοταξιδιώτης» εντοπίστηκε σε φωτογραφία παραλίας του 1943 να κρατά… κινητό;

07:47ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Εθνική Οδό Κορίνθου - Πατρών: Νεκρός 52χρονος οδηγός της νταλίκας που ανετράπη

09:02LIFESTYLE

Ανοίγει για πρώτη φορά το καμαρίνι της Αλίκης Βουγιουκλάκη - Όσα θα δουν οι επισκέπτες

08:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λαϊκή αγορά ή σούπερ μάρκετ; Πού συμφέρει τελικά να ψωνίσει ο καταναλωτής;

03:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Λύτρωση στην παράταση για την Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι!

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 4 Ιουλίου: Ποιους τιμά η Εκκλησία μας σήμερα

09:26ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκίνησε το λαϊκό προσκύνημα της σορού του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ