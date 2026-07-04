Μάλια: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 50χρονος μετά την καταγγελία 18χρονης Βρετανίδας

Snapshot Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε πως δεν διέπραξε το αδίκημα.

Το βιντεοληπτικό υλικό που προσκομίστηκε δεν επιβεβαίωσε τους ισχυρισμούς της καταγγέλλουσας, γεγονός που συνέβαλε στην απόφαση αποφυλάκισης.

Ο 50χρονος δεν εργάζεται ως υπάλληλος ιδιωτικής ασφάλειας, όπως είχε αναφέρει η 18χρονη στην καταγγελία της.

Ο κατηγορούμενος δηλώνει δικαιωμένος και επιμένει στην αθωότητά του, προσπαθώντας να αφήσει πίσω του την υπόθεση. Snapshot powered by AI

Ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκε σήμερα, μετά την απολογία του, ο 50χρονος Κρητικός που συνελήφθη στα Μάλια ύστερα από καταγγελία 18χρονης Βρετανίδας τουρίστριας, η οποία τον κατηγορεί για βιασμό.

Σύμφωνα με το neakriti, η απόφαση ελήφθη με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα. Από την πρώτη στιγμή της σύλληψής του, ο κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει διαπράξει το αδίκημα που του αποδίδεται.

Κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας εξετάστηκαν καταθέσεις, καθώς και βιντεοληπτικό υλικό που προσκομίστηκε στις αρμόδιες αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος υποδέχθηκε με ανακούφιση την απόφαση για την αποφυλάκισή του, μετά τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών.

Η 18χρονη είχε καταγγείλει ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση έξω από το ξενοδοχείο όπου διέμενε κατά τη διάρκεια των διακοπών της. Ωστόσο, σύμφωνα με την πλευρά του κατηγορουμένου, το βιντεοληπτικό υλικό που τέθηκε υπόψη των δικαστικών αρχών δεν επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς της καταγγέλλουσας, γεγονός που συνέβαλε στην απόφαση να αφεθεί ελεύθερος με όρους.

Παράλληλα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 50χρονος δεν εργάζεται ως υπάλληλος ιδιωτικής ασφάλειας, όπως φέρεται να είχε αναφέρει η 18χρονη στην καταγγελία της.

Ο ίδιος δηλώνει ότι αισθάνεται δικαιωμένος από την εξέλιξη της υπόθεσης, επιμένοντας στην αθωότητά του και τονίζοντας ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στις πράξεις που του αποδίδονται, ενώ προσπαθεί να αφήσει πίσω του την περιπέτεια που βίωσε.