Θρίλερ στα Σφακιά: Αγνοείται 65χρονος ψαροντουφεκάς στο Φραγκοκάστελο – Eπιχείρηση του Λιμενικού

Έρευνες πραγματοποιεί το Λιμενικό στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου στα Σφακιά Χανίων, για τον εντοπισμό 65χρονου αλιέα ο οποίος ψάρευε στην περιοχή υποβρύχια.

Ο 65χρονος είχε αναχωρήσει από το σπίτι του για να κάνει υποβρύχιο ψάρεμα στο Φραγκοκάστελο Σφακίων, την Τρίτη το μεσημέρι, αλλά δεν επέστρεψε, οπότε από την οικογένεια του ενημερώθηκαν οι αρχές αργά το βράδυ.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το συντονιστικό κέντρο Έρευνας και Διάσωσης, στις εκτεταμένες έρευνες δρουν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή 2 σκάφη του Λιμενικού Σώματος, εναέριο μέσο της Frontex, αλιευτικό σκάφος της περιοχής και στη στεριά δύο δύο περιπολικά του Λιμενικού. Σύμφωνα με τα στοιχεία, στην περιοχή πνέει βορειοδυτικός άνεμος 4 μποφόρ.