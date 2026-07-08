«Τιμή η κλήση, καθήκον η ανταπόκριση»: Ο Μπακογιάννης έκανε διπλό άλμα με αλεξίπτωτο - Βίντεο

Snapshot Ο Κώστας Μπακογιάννης συμμετείχε σε επανεκπαίδευση ως έφεδρος αλεξιπτωτιστής στο Μεγάλο Πεύκο και πραγματοποίησε δύο άλματα με αλεξίπτωτο.

Ο Μπακογιάννης τόνισε τη σημασία της εφεδρείας ως συνδετικού κρίκου μεταξύ Ενόπλων Δυνάμεων και κοινωνίας και της συμμετοχής των πολιτών στην εθνική προσπάθεια.

Εξέφρασε συγχαρητήρια στα στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων για το ήθος, την αντοχή, την πειθαρχία και την αφοσίωσή τους στην αποστολή.

Το μήνυμα του Μπακογιάννη συνοψίζεται στη φράση «Τιμή η κλήση, καθήκον η ανταπόκριση». Snapshot powered by AI

Στο Μεγάλο Πεύκο βρέθηκε ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, για την επανεκπαίδευσή του, αφού ως γνωστόν είναι έφεδρος αλεξιπτωτιστής. Μάλιστα, στα πλαίσια της εκπαίδευσής του, πραγματοποίησε δύο άλματα με αλεξίπτωτο από αεροσκάφος.

Έδωσε δε συγχαρητήρια στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων «για το ήθος, την αντοχή, την πειθαρχία και την αφοσίωσή τους στην αποστολή».

https://www.instagram.com/p/Dah_RmkDil3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Το μήνυμα του Κώστα Μπακογιάννη:

Η εφεδρεία αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις Ένοπλες Δυνάμεις και την ελληνική κοινωνία. Αφορά όχι μόνο την άμυνα αλλά και τη συμμετοχή των πολιτών στην εθνική προσπάθεια.

Ο Κώστας Μπακογιάννης στο Μεγάλο Πεύκο instagram

Ως έφεδρος αλεξιπτωτιστής καταδρομέας συμμετείχα και εγώ στην επανεκπαίδευση και πραγματοποίησα ακόμη δύο άλματα.

Ο Κώστας Μπακογιάννης στο Μεγάλο Πεύκο instagram

Θερμά συγχαρητήρια στα αξιοθαύμαστα στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων. Ξεχωρίζουν για το ήθος, την αντοχή, την πειθαρχία και την αφοσίωσή τους στην αποστολή. Αποτελούν παράδειγμα για όλους μας.

Ο Κώστας Μπακογιάννης στο Μεγάλο Πεύκο instagram

Ο Κώστας Μπακογιάννης στο Μεγάλο Πεύκο instagram

Ο Κώστας Μπακογιάννης με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Δ. Χούπη στο Μεγάλο Πεύκο instagram

Ο Κώστας Μπακογιάννης στο Μεγάλο Πεύκο instagram

Ο Κώστας Μπακογιάννης στο Μεγάλο Πεύκο instagram

Τιμή η κλήση. Καθήκον η ανταπόκριση.