Κόρινθος: 35χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του

Snapshot Ένας 35χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στην Κόρινθο το πρωί της 8ης Ιουλίου.

Τον εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του συγγενικό του πρόσωπο, που κάλεσε τις αρχές μέσω του 112.

Ο άνδρας διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου οι προσπάθειες ανάνηψης απέβησαν άκαρπες.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία.

Έχει παραγγελθεί νεκροψία – νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου. Snapshot powered by AI

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε το πρωί της Τετάρτης 8 Ιουλίου ένας 35χρονος άνδρας μέσα στο σπίτι του στην Κόρινθο.

Όπως αναφέρει το korinthostv.gr, τον άνδρα εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του συγγενικό του πρόσωπο. Πολίτης κάλεσε τις αρχές μέσω του 112 και άμεσα έφτασαν στο σημείο αστυνομία, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο 35χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου οι γιατροί και νοσηλευτές προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα., διαπιστώνοντας τον θάνατό του. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Για τα ακριβή αίτια του θανάτου έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

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