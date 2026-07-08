Σύρος: Διάσωση ηλικιωμένου που έπεσε σε πηγάδι

Snapshot Ένας 72χρονος άνδρας έπεσε σε πηγάδι στην περιοχή Φάμπρικα της Σύρου ενώ εργαζόταν στον περιβάλλοντα χώρο.

Πέντε πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ερμούπολης απεγκλώβισαν τον τραυματισμένο άνδρα με ειδικό διασωστικό εξοπλισμό.

Ο ηλικιωμένος ανασύρθηκε έχοντας τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για ιατρική φροντίδα.

Η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 19:00.

Τα αίτια της πτώσης στο πηγάδι διερευνώνται. Snapshot powered by AI

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε σήμερα το απόγευμα, η επιχείρηση απεγκλωβισμού ενός 72χρονου άνδρα που είχε πέσει μέσα σε πηγάδι στην περιοχή Φάμπρικα της Σύρου, ενώ πραγματοποιούσε εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, μετά την κλήση που έγινε στο 199 κινητοποιήθηκαν άμεσα πέντε πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ερμούπολης, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του άνδρα με τη χρήση ειδικού διασωστικού εξοπλισμού.

Ο 72χρονος, Έλληνας υπήκοος, ανασύρθηκε από το πηγάδι έχοντας τις αισθήσεις του, ωστόσο ήταν τραυματισμένος. Στη συνέχεια παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε για την παροχή της αναγκαίας ιατρικής φροντίδας.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 19:00, ενώ τα ακριβή αίτια κάτω από τα οποία σημειώθηκε η πτώση διερευνώνται.