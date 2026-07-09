Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 54χρονη που κρατούσε δύο ανήλικα παιδιά σε «τρώγλη» με ακαθαρσίες ζώων

Snapshot Συνελήφθη 54χρονη στην Επανομή Θεσσαλονίκης που κρατούσε δύο ανήλικα παιδιά σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης.

Τα παιδιά, ηλικίας 4 και 6 ετών, βρέθηκαν σε χώρο γεμάτο ακαθαρσίες ζώων και βρωμιά, επικίνδυνο για την υγεία τους.

Η επιμέλεια των παιδιών είχε ανατεθεί στην 54χρονη από τη μητέρα τους, η οποία είναι 33 ετών.

Σχηματίζεται δικογραφία για την 54χρονη και τη μητέρα των παιδιών λόγω έκθεσης των ανηλίκων σε σοβαρούς κινδύνους.

Η σύλληψη έγινε μετά από επώνυμες καταγγελίες και έρευνα των αρχών με παρουσία κοινωνικής λειτουργού. Snapshot powered by AI

Σοκ προκαλεί η είδηση της σύλληψης μιας 54χρονης γυναίκας στην Επανομή Θεσσαλονίκης, η οποία εντοπίστηκε να διαμένει μαζί με δύο ανήλικα παιδιά, ηλικίας 4 και 6 ετών, κάτω από άθλιες και επικίνδυνες για την υγεία τους συνθήκες.

Το περιστατικό ήρθε στο φως το μεσημέρι της Τετάρτης, μετά από επώνυμες καταγγελίες που κινητοποίησαν τις αρχές. Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού, παρουσία κοινωνικής λειτουργού του Δήμου, πραγματοποίησαν νομότυπη έρευνα στην οικία της 54χρονης ημεδαπής.

Οι εικόνες που αντίκρισαν οι αρχές στο εσωτερικό του σπιτιού προκαλούν αποτροπιασμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο χώρος θύμιζε «τρώγλη», βρισκόταν σε κατάσταση απόλυτης ακαταστασίας και βρώμας, ενώ εντοπίστηκαν μέχρι και ακαθαρσίες ζώων.

Οι συνθήκες αυτές κρίθηκαν άκρως ακατάλληλες και επικίνδυνες για τη σωματική και ψυχική υγεία των δύο μικρών παιδιών, τα οποία βρισκόταν εκτεθειμένα σε σοβαρούς υγειονομικούς κινδύνους.

Στο μικροσκόπιο και η μητέρα των παιδιών

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, την επιμέλεια και τη φροντίδα των δύο ανηλίκων είχε αναθέσει στην 54χρονη η 33χρονη μητέρα τους.

Η 54χρονη συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία, ενώ παράλληλα σχηματίζεται δικογραφία προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι ευθύνες τόσο της ίδιας για την έκθεση των ανηλίκων σε κίνδυνο, όσο και της 33χρονης μητέρας για το καθεστώς κάτω από το οποίο άφησε τα παιδιά της.