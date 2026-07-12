Διπλή χαρά στο Ρέθυμνο: Γάμος και βάφτιση για τον Κωνσταντίνο και την Κατερίνα

Μία από τις πιο όμορφες κοινωνικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού πραγματοποιήθηκε χθες στο Ρέθυμνο, με πρωταγωνιστές τον Κωνσταντίνο Χλιαουτάκη και την αγαπημένη του Κατερίνα Μανωλιτζά, που έζησαν διπλή χαρά, καθώς ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου και παράλληλα βάφτισαν τη μονάκριβη κόρη τους.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας