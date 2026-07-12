Διπλή χαρά στο Ρέθυμνο: Γάμος και βάφτιση για τον Κωνσταντίνο και την Κατερίνα
Ιδιαίτερη τιμή για τους νεόνυμφους αποτέλεσε η παρουσία του κουμπάρου τους, του βουλευτή Ρεθύμνου Γιάννη Αχιλλέα Κεφαλογιάννη
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Μία από τις πιο όμορφες κοινωνικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού πραγματοποιήθηκε χθες στο Ρέθυμνο, με πρωταγωνιστές τον Κωνσταντίνο Χλιαουτάκη και την αγαπημένη του Κατερίνα Μανωλιτζά, που έζησαν διπλή χαρά, καθώς ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου και παράλληλα βάφτισαν τη μονάκριβη κόρη τους.
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