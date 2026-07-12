Σε απόγνωση κάτοικοι σε χωριό στο Ρέθυμνο: «Είμαστε πάνω από 10 ημέρες χωρίς νερό»

Σε κατάσταση απόγνωσης και έντονης αγανάκτησης βρίσκονται οι κάτοικοι στο Δίλοφο Μαρουλά στο Ρέθυμνο, καθώς παραμένουν χωρίς νερό στα σπίτια τους για περισσότερες από δέκα ημέρες.

Με επιστολή διαμαρτυρίας, οι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι το φαινόμενο επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο με την έναρξη της τουριστικής περιόδου, καθιστώντας την καθημερινότητά τους αφόρητη.

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