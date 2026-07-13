Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στην Πάτρα: Καταστράφηκε ολοσχερώς - Βίντεο

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας 13 Ιουλίου σε διαμέρισμα στην Πάτρα, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Πρόκειται για διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Πέντε Πηγαδιών το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες και καταστράφηκε ολοσχερώς.

Για την κατάσβεσή της στο σημείο επιχείρησαν πέντε πυροσβεστικά οχήματα και ένα γερανοφόρο όχημα, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς και την αποτροπή επέκτασής της σε γειτονικές κατοικίες, σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.gr.

Η ίδια πηγή αναφέρει πως την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά δεν βρισκόταν κανείς εντός του διαμερίσματος, με αποτέλεσμα να μην υπάρξουν τραυματισμοί ή εγκλωβισμοί.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ στο σημείο έσπευσαν περιπολικά της Αστυνομίας και μοτοσικλετιστής του ΕΚΑΒ ο οποίος προσέφερε προληπτικά τις πρώτες βοήθειες σε ηλικιωμένη που έμενε σε διπλανή κατοικία.

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