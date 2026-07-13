Φωτιά στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης - Επιχειρούν δύο αεροσκάφη

Νέο πύρινο μέτωπο ξέσπασε στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από εκείνο λίγο μετά από τις 15:30 το μεσημέρι της Δευτέρας, στη Νέα Κερασιά.

Η πυρκαγιά καίει σε χαμηλή βλάστηση κοντά στη τοπική Κοινότητα Καλαμωτού, στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για εκδήλωση πυρκαγιάς περίπου στις 17:30. Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από οικίες ή υποδομές.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν 2 αεροσκάφη. Ταυτόχρονα κινητοποιήθηκαν για συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις και υδροφόρες του δήμου Λαγκαδά.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, μεταβαίνει στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Διαβάστε επίσης