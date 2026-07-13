Φωτιά στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης - Επιχειρούν δύο αεροσκάφη
Δεύτερη φωτιά το απόγευμα της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη
Νέο πύρινο μέτωπο ξέσπασε στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από εκείνο λίγο μετά από τις 15:30 το μεσημέρι της Δευτέρας, στη Νέα Κερασιά.
Η πυρκαγιά καίει σε χαμηλή βλάστηση κοντά στη τοπική Κοινότητα Καλαμωτού, στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για εκδήλωση πυρκαγιάς περίπου στις 17:30. Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από οικίες ή υποδομές.
Για την κατάσβεση της φωτιάς στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν 2 αεροσκάφη. Ταυτόχρονα κινητοποιήθηκαν για συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις και υδροφόρες του δήμου Λαγκαδά.
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, μεταβαίνει στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.