Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στο Καλό Λιμάνι Μυτιλήνης

Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε στο Καλό Λιμάνι στη Μυτιλήνη 

Newsbomb

Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στο Καλό Λιμάνι Μυτιλήνης
Αρχείου - In Time
ΕΛΛΑΔΑ
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Υπό έλεγχο τέθηκε, σύμφωνα με τον διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μυτιλήνης, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Καλό Λιμάνι στη Μυτιλήνη, όπου κάηκαν χόρτα και μπάλες από άχυρο.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 12ης ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμαν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σημαντική ήταν και η συνδρομή εθελοντών, καθώς και υδροφόρων των ΟΤΑ.

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