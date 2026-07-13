Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στο Καλό Λιμάνι Μυτιλήνης

Υπό έλεγχο τέθηκε, σύμφωνα με τον διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μυτιλήνης, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Καλό Λιμάνι στη Μυτιλήνη, όπου κάηκαν χόρτα και μπάλες από άχυρο.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 12ης ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμαν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σημαντική ήταν και η συνδρομή εθελοντών, καθώς και υδροφόρων των ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καλό Λιμάνι Λέσβου. Kινητοποιήθηκαν 18 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 12ης ΕΜΟΔΕ, με 5 οχήματα 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 13, 2026

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