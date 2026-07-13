Φωτιά τώρα στη Μυτιλήνη στο Καλό Λιμάνι - Επιχειρούν εναέρια μέσα
Σύμφωνα με την ενημέρωση, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ειδοποιήθηκε για τη φωτιά περίπου στις 16:00
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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας 13 Ιουλίου στη Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καλό Λιμάνι στη Μυτιλήνη.
Για την κατάσβεσή της στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 12ης ΕΜΟΔΕ και πέντε πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Παράλληλα, για την ενίσχυση των επιχειρήσεων έχουν κινητοποιηθεί και υδροφόρες του Δήμου. Στην περιοχή μεταβαίνει επίσης Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, το οποίο θα διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
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