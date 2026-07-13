Υπό έλεγχο η φωτιά στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε στις 17:30 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση κοντά στην τοπική κοινότητα Καλαμωτού, στον δήμο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και επτά πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη. Συνδρομή στην Πυροσβεστική παράσχουν υδροφόρες του Δήμου Λαγκαδά.