Πειραιάς: Ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό σε αυτοκίνητο μέσα σε γκαράζ σπιτιού

Το γκαράζ στο οποίο εντοπίστηκαν εντός οχήματος οι δύο σοροί

Snapshot Ένα ζευγάρι βρέθηκε νεκρό μέσα σε αυτοκίνητο στο γκαράζ του σπιτιού τους στον Πειραιά.

Οι Αρχές εκτιμούν αρχικά ότι πρόκειται για αυτοχειρία.

Οι γείτονες εντόπισαν το ζευγάρι και κάλεσαν το ΕΚΑΒ το πρωί της 14ης Ιουλίου.

Η Ασφάλεια Πειραιά συλλέγει καταθέσεις και εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα της υπόθεσης.

Γίνεται έρευνα για υλικό από κάμερες ασφαλείας στη γειτονιά. Snapshot powered by AI

Νεκρό εντοπίστηκε ένα ζευγάρι στον Πειραιά, με τις πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών να κάνουν λόγο για αυτοχειρία. Οι σοροί του ζεύγους, εντοπίστηκαν εντός του οχήματός τους, το οποίο βρισκόταν μέσα στο γκαράζ του σπιτιού τους.

Το ζευγάρι εντοπίστηκε εντός του οχήματος από τους γείτονες, οι οποίοι κάλεσαν το ΕΚΑΒ το πρωί της Τρίτης (14/7) περίπου στις 09:45. Οι Αρχές λαμβάνουν καταθέσεις από τους περίοικους για τους θανόντες, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες ήταν περίπου 30 ετών αμφότεροι.

Το γκαράζ στο οποίο εντοπίστηκαν εντός οχήματος οι δύο σοροί

Προς το παρόν, όλα δείχνουν ότι πρόκειται για αυτοχειρία, ωστόσο, οι αξιωματικοί της Ασφάλειας Πειραιά που ερευνούν την υπόθεση, εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ αναζητούν και υλικό από κάμερες ασφαλείας στη γειτονιά.