Πειραιάς: Από αναθυμιάσεις ο θάνατος του ζεύγους -Είχαν αναμμένη μηχανή για το aircondition

Snapshot Δύο νέοι ηλικίας 28 και 24 ετών πέθαναν στον Πειραιά από αναθυμιάσεις καυσαερίων.

Η μηχανή του αυτοκινήτου ήταν αναμμένη μέσα σε κλειστό γκαράζ για να λειτουργεί το air condition.

Το κλειστό γκαράζ συγκέντρωνε καυσαέρια που εισήλθαν στην καμπίνα του οχήματος.

Οι αναθυμιάσεις προκάλεσαν ασφυκτικό θάνατο στους δύο νέους. Snapshot powered by AI

Φωτογραφίες, βίντεο: Χάρης Γκίκας

Νέα στοιχεία που συγκλονίζουν έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τον θάνατο των δύο νέων ηλικίας 28 και 24 ετών, αντίστοιχα στον Πειραιά.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ο θάνατός τους, προήλθε από τις αναθυμιάσεις από το air condition. Είχαν αναμμένη τη μηχανή για να δουλεύει το air condition κι επειδή το γκαράζ ήταν κλειστό κι ως εκ τούτου έβγαινε το καυσαέριο μέσα σε κλειστό χώρο, οι αναθυμιάσεις πέρασαν στην καμπίνα του οχήματος με αποτέλεσμα να χάσουν τις αισθήσεις τους και να βρουν ασφυκτικό θάνατο.

Οι σοροί τους διακομίσθηκαν στο Τζάνειο Νοσοκομείο για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Πώς προκαλείται ο ασφυκτικός θάνατος από αναθυμιάσεις

Ο θάνατος σε κλειστό αυτοκίνητο με αναμμένο air condition δεν προκαλείται από το ίδιο το κλιματιστικό, αλλά είτε από έλλειψη οξυγόνου (ασφυξία), καθώς ο αέρας δεν ανανεώνεται, είτε από δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα αν λειτουργεί ο κινητήρας σε κλειστό χώρο (π.χ. γκαράζ) και οι αναθυμιάσεις περνούν στην καμπίνα.

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