Πειραιάς - νεκρό ζευγάρι: Ο πατέρας του 28χρονου τους εντόπισε - Κατέρρευσε η μητέρα της 24χρονης

Snapshot Ένα νεαρό ζευγάρι, 28 και 24 ετών, βρέθηκε νεκρό μέσα σε αυτοκίνητο σε γκαράζ πολυκατοικίας στον Πειραιά.

Ο πατέρας του 28χρονου εντόπισε το ζευγάρι και ειδοποίησε τις Αρχές, οι οποίες επιβεβαίωσαν τον θάνατό τους στο Τζάνειο Νοσοκομείο.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα, καθώς το αυτοκίνητο βρέθηκε με τη μηχανή και τον κλιματισμό σε λειτουργία μέσα σε κλειστό χώρο.

Η νεκροψία-νεκροτομή, οι τοξικολογικές εξετάσεις και η αυτοψία στον χώρο θα δώσουν απαντήσεις για τα αίτια του θανάτου.

Υπάρχει αντίφαση σχετικά με το αν το αυτοκίνητο ήταν μέσα ή έξω από το γκαράζ, με τις Αρχές να στηρίζουν ότι ήταν εντός γκαράζ. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (14/7) στις Αρχές, όταν ένα νεαρό ζευγάρι εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε αυτοκίνητο, στο γκαράζ πολυκατοικίας στην οδό Μήλου, στον Πειραιά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν 28χρονο και μία 24χρονη, τους οποίους εντόπισε ο πατέρας του νεαρού λίγο πριν από τις 9:00 το πρωί. Ο ίδιος ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να μεταφέρουν το ζευγάρι στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα αίτια του θανάτου. Οι πρώτες ενδείξεις αναφέρουν ότι οι δύο νέοι δεν έφεραν εμφανή τραύματα ή εκδορές, ενώ το αυτοκίνητο φέρεται να βρέθηκε με τη μηχανή και τον κλιματισμό σε λειτουργία μέσα στον κλειστό χώρο του γκαράζ.

Με βάση τα έως τώρα στοιχεία, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα ή άλλα καυσαέρια.

Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Απαντήσεις αναμένεται να δώσουν η νεκροψία-νεκροτομή, οι τοξικολογικές εξετάσεις, καθώς και η αυτοψία που πραγματοποιείται στον χώρο.

«Το κορίτσι μου το έχασα»

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία γειτόνισσας για τη στιγμή που η μητέρα της 24χρονης έφτασε στο σημείο. Η γειτόνισσα είπε ότι τα ουρλιαχτά της ξεσήκωσαν τη γειτονιά και τότε κατάλαβε ότι κάτι κακό είχε συμβεί.

«Το γκαράζ ήταν τελείως κλειστό και τα παιδιά ήταν μέσα. Είδα Αστυνομία, το ασθενοφόρο. Ήταν η μητέρα του κοριτσιού, φώναζε κι έτσι κατάλαβα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Φώναζε "το κορίτσι μου, το έχασα"... Είναι μεγάλη τραγωδία, είμαι σοκαρισμένη και ταράχτηκα πάρα πολύ. Ήταν νέα παιδιά, πολύ στεναχωρήθηκα, είμαστε μια πόρτα με τους ανθρώπους» είπε η γειτόνισσα βουρκωμένη κι έχοντας έναν κόμπο στο λαιμό...

«Ένα πανέμορφο παιδί, ψηλό, ευγενικό, τι να σας λέω...»

Ένοικος διαμερίσματος της ίδιας πολυκατοικίας ήταν συγκλονισμένος μιλώντας για το συμβάν, και τόνισε ότι όταν κατάλαβε τι είχε συμβεί έμεινε εμβρόντητος. «Εγώ κατέβηκα αργά, κατά τις 10:30 - 11:00. Είχαν ανοίξει και είχε μπει μέσα (σ.σ.: στο γκαράζ) η Αστυνομία. Τα παιδιά ήταν μέσα (σ.σ.: στο αυτοκίνητο)» είπε μιλώντας στο Newsbomb.gr.

Συνεχίζοντας ο κ. Κώστας Μυλωνάς, είπε ότι ο νεκρός «ήταν πανέμορφο παιδί, ήταν ψηλός... Ένας λεβέντης ήταν το παιδί, τι να σας πω... Οι γονείς όταν τους είδαν ήταν... αφήστε το...».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος ήταν απόφοιτος της Νομικής και διέμενε στην πολυκατοικία, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για έναν ιδιαίτερα αγαπητό νέο. Η μητέρα του διατηρεί κτηνιατρείο στην περιοχή. Παράλληλα, γυναίκα που διαμένει στην περιοχή παρουσίασε μια άλλη εκδοχή μιλώντας στο Newsbomb αναφέροντας ότι το αυτοκίνητο ήταν εκτός γκαράζ, κάτι που φαίνεται ότι δεν προκύπτει από τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι Αρχές.

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