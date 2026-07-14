Πειραιάς – «Η κοπέλα έμοιαζε να κοιμάται»: Μαρτυρία για τους δύο νεκρούς νεαρούς μέσα σε αυτοκίνητο

Snapshot Δύο νεαροί, ηλικίας 28 και 24 ετών, βρέθηκαν νεκροί μέσα σε αυτοκίνητο στον Πειραιά από αναθυμιάσεις καυσαερίων.

Σύμφωνα με μαρτυρία περαστικού, η κοπέλα φαινόταν να κοιμάται μέσα στο αυτοκίνητο νωρίς το πρωί.

Ο ιατροδικαστής επιβεβαίωσε ότι ο θάνατος προήλθε από αναθυμιάσεις λόγω της αναμμένης μηχανής και του air condition.

Οι σοροί μεταφέρθηκαν στο Τζάνειο Νοσοκομείο για νεκροψία-νεκροτομή. Snapshot powered by AI

Κάθε νέα πληροφορία προσθέτει ακόμη ένα κομμάτι στο «παζλ» της τραγωδίας που συγκλονίζει εδώ και μερικές ώρες τον Πειραιά. Ενώ οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι δύο νέοι, ένας 28χρονος και μία 24χρονη γυναίκα, βρήκαν ασφυκτικό θάνατο μέσα σε αυτοκίνητο από αναθυμιάσεις καυσαερίων, μαρτυρία περαστικού έρχεται να φωτίσει όσα φέρεται να συνέβησαν λίγες ώρες πριν από τον εντοπισμό τους χωρίς τις αισθήσεις τους.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε μία γυναίκα, ένας περαστικός τής είπε ότι περίπου στις 07:00 πέρασε με το μηχανάκι από το σημείο και είδε το αυτοκίνητο έξω από το γκαράζ. Όπως της μετέφερε, διέκρινε μόνο την κοπέλα, η οποία φαινόταν να κοιμάται.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ο θάνατος του ζευγαριού προήλθε από τις αναθυμιάσεις. Φαίνεται να είχαν αναμμένη τη μηχανή ώστε να δουλεύει το air condition και οι αναθυμιάσεις πέρασαν στην καμπίνα του οχήματος.

Οι σοροί τους διακομίσθηκαν στο Τζάνειο Νοσοκομείο για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

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